Čedomir Jovanović o spekulacijama da je gej: "Ako ljudima to uljepšava život, eto OK"

Predsjednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović osvrnuo se na navode da je u ljubavnoj vezi sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom, s kojim živi.
Na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije i snimke, što je dovelo do nagađanja da između njih postoji nešto više. Ipak, Jovanović kaže da mu nije jasno zašto ga "prave" homoseksualcem.
Voditeljica emisije "Jutro" Bojana Ristivojević navela je da oni sami daju povod za to i podsjetila na fotografiju na kojoj se drže za ruke. Aleksandar Kos je objasnio da je Jovanović u tom trenutku imao problema s kičmom i polomljenu ruku.
- Pa nije on meni stavio ruku u gaće, ni ja njemu, niti mi gurnuo prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Imate u psihologiji te testove. Uostalom, meni jedna od najznačajnijih kultnih scena filmskih je trenutak u kojem Rutgera Hauera ispituje službenik pri njegovom povratku na Zemlju. To je 'Blade Runner' Ridleyja Scotta. Čitava priča i zaplet je zapravo u tome što su mašine koje su napravljene da bi radile poslove koje ljudi ne treba da rade počele da osjećaju i onda ih eliminišu i on se vraća na Zemlju. Svako ko dolazi na Zemlju iz tih kolonija prolazi test i taj test ima skrivene triggere koji izazivaju emocije, a s emocijama mašina ne funkcioniše najbolje - ispričao je Jovanović.
Dodao je da mašina izmišlja događaje sve do trenutka kada je pitaju o majci, tada ona puca i otkriva se da je riječ o replikantu.
- Tako su i oni. Kad neko vidi dva prijatelja, od kojih jedan ima titanijumsku cijev u lumbalnom dijelu kičme, šarafe umjesto pršljenova i polomljenu ruku u gipsu od ramena do šake, dok drugom rukom drži ravnotežu jer mu je pukao spinalni nerv i ne osjeća desnu nogu, i drugog koji se pridržava, kako vi iz te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci i da je to neki izliv naše ljubavi na ulici? - upitao je.
Jovanović je naveo da svakodnevno gleda vaterpolo i da ne razumije zašto bi to impliciralo privlačnost između njih dvoje. Smatra da je sve "klik".
- Što se mene lično tiče, sve što ljudima uljepšava život, pa čak i ovo, eto OK - poručio je.