Čedomir Jovanović o spekulacijama da je gej: "Ako ljudima to uljepšava život, eto OK"

Voditeljica emisije "Jutro" Bojana Ristivojević navela je da oni sami daju povod za to i podsjetila na fotografiju na kojoj se drže za ruke. Aleksandar Kos je objasnio da je Jovanović u tom trenutku imao problema s kičmom i polomljenu ruku.

Na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije i snimke, što je dovelo do nagađanja da između njih postoji nešto više. Ipak, Jovanović kaže da mu nije jasno zašto ga "prave" homoseksualcem.

- Pa nije on meni stavio ruku u gaće, ni ja njemu, niti mi gurnuo prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Imate u psihologiji te testove. Uostalom, meni jedna od najznačajnijih kultnih scena filmskih je trenutak u kojem Rutgera Hauera ispituje službenik pri njegovom povratku na Zemlju. To je 'Blade Runner' Ridleyja Scotta. Čitava priča i zaplet je zapravo u tome što su mašine koje su napravljene da bi radile poslove koje ljudi ne treba da rade počele da osjećaju i onda ih eliminišu i on se vraća na Zemlju. Svako ko dolazi na Zemlju iz tih kolonija prolazi test i taj test ima skrivene triggere koji izazivaju emocije, a s emocijama mašina ne funkcioniše najbolje - ispričao je Jovanović.

Dodao je da mašina izmišlja događaje sve do trenutka kada je pitaju o majci, tada ona puca i otkriva se da je riječ o replikantu.

- Tako su i oni. Kad neko vidi dva prijatelja, od kojih jedan ima titanijumsku cijev u lumbalnom dijelu kičme, šarafe umjesto pršljenova i polomljenu ruku u gipsu od ramena do šake, dok drugom rukom drži ravnotežu jer mu je pukao spinalni nerv i ne osjeća desnu nogu, i drugog koji se pridržava, kako vi iz te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci i da je to neki izliv naše ljubavi na ulici? - upitao je.

Jovanović je naveo da svakodnevno gleda vaterpolo i da ne razumije zašto bi to impliciralo privlačnost između njih dvoje. Smatra da je sve "klik".

- Što se mene lično tiče, sve što ljudima uljepšava život, pa čak i ovo, eto OK - poručio je.