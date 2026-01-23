Poznata influenserica i bivša supruga čuvenog MMA borca stradala u saobraćajnoj nesreći

Mađarska influenserica Monika Jakliova (31) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu 63 između Nagymegyera i Alistala u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, Jakliova je izgubila kontrolu nad vozilom u zavoju i izletjela s ceste.

Iako su hitne službe i vatrogasci brzo reagovali, 31-godišnjakinja je podlegla povredama u bolnici uprkos naporima ljekara da je reanimiraju. Policija okruga Dunajska Streda potvrdila je da je u automobilu bila sama i da u nesreći nije bilo drugih učesnika.

Monika Jakliova bila je poznata fitnes influenserica i model, majka male djevojčice i partnerka MMA borca Gabora Boraroša (Gábor Boráros). Prema iskazima ljudi bliskih porodici, u danima prije tragedije živjela je potpuno uobičajenim životom – redovno je trenirala, kuhala, provodila vrijeme s kćerkom i prijateljima, dijelila opuštene trenutke na društvenim mrežama, a ništa nije ukazivalo na skori preokret.

Snimci nadzorne kamere

U zoru su nadzorne kamere na više lokacija zabilježile prolazak njenog automobila, a upravo ti snimci sada imaju ključnu ulogu u pokušajima rekonstrukcije posljednjih minuta njenog života.

Objavljeni videozapisi s nadzornih kamera pokazuju da se automobil kretao iz pravca Komároma prema centru Nagymegyera, a potom nastavio u smjeru magistrale 63. Vozilo je zabilježeno na više tačaka – u blizini gradske kuće, kružnog toka i obližnjeg supermarketa.

Prema informacijama portala parameter.sk, automobil je na snimcima djelovao stabilno, bez naglih ubrzanja, neobičnih manevra ili znakova nekontrolirane vožnje. Također, nije bilo nikakvih indikacija potjere niti vanjskog pritiska na vozača. Ipak, od posljednjeg snimka do trenutka prijave nesreće prošlo je između 35 i 45 minuta, što istražitelje navodi na sumnju da se vozilo u tom periodu možda zaustavilo na za sada nepoznatoj lokaciji.

Ključni element istrage

Upravo ovaj vremenski jaz smatra se jednim od ključnih elemenata istrage.

Na osnovu mjesta nesreće, pretpostavlja se da se Mercedes okrenuo na magistrali, u blizini skretanja prema objektu Grand Prix. Razlog promjene smjera za sada ostaje potpuno nepoznat. Policija se tim povodom još nije zvanično oglasila, a ovo skretanje predstavlja jedno od najvećih nerazjašnjenih pitanja u cijelom slučaju, prenosi Blic.

Vijest o smrti Monike Jakliove izazvala je snažan šok i duboku tugu među porodicom, prijateljima, ali i širom javnosti. Njen bivši partner Gabor Boraroš oglasio se emotivnom porukom, ne skrivajući bol, ali ni pitanja na koja, kako je naveo, odgovore tek treba pronaći.