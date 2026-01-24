Od hladnog odbijanja do 21. godišnjice braka: Detalji odnosa Melanije i Donalda Trampa

U svijetu u kojem se ljubavne priče poznatih često svode na naslove, skandale i kratke citate, postoje rijetki odnosi koji opstaju dovoljno dugo da prerastu u hroniku jednog vremena. Brak Donalda i Melanije Tramp (Trump) spada upravo u tu kategoriju – ne zato što je bio bez turbulencija, već zato što je od samog početka bio neobičan, spor i lišen očekivanih klišea. Njihova priča nije počela bajkovito. Nije bilo romantičnog udvaranja, nije bilo telefonskog broja razmijenjenog na prvoj zabavi, niti jasne slike šta će iz tog susreta proizaći. A ipak, 21 godinu kasnije, Donald Tramp i Melanija Tramp i dalje su zajedno – u braku koji je preživio politiku, skandale, javne sumnje i neprestanu pažnju medija širom svijeta. Trampa upoznala na zabavi Melanija Tramp, rođena u Sloveniji, preselila se u Sjedinjene Američke Države 1996. godine. U New Yorku je gradila karijeru modela, daleko od političkih ambicija i reflektora moći. Dvije godine kasnije, na jednoj zabavi, upoznala je Donalda Trampa – tada uspješnog biznismena koji se nalazio usred razvoda od svoje druge supruge, Marle Mejpls, sa kojom ima ćerku Tifani. Tramp se na tom događaju pojavio u pratnji druge žene, ali je, prema kasnijim svjedočenjima, odmah pokazao interesovanje za Melaniju. Zatražio je njen broj telefona. Ona ga je odbila.



Donald i Melanija Tramp . Društvene mreže Donald i Melanija Tramp . Društvene mreže

Ali umjesto klasičnog odbijanja, povukla je potez koji će se kasnije često prepričavati – dala mu je svoj broj i zamolila ga da se on javi njoj. Bio je to gest distance, samopouzdanja i kontrole, koji je Donalda Trampa, kako je sam govorio, potpuno osvojio. Nedugo nakon tog susreta započeli su vezu, ali ona nije bila stabilna od samog početka. Njihov odnos prolazio je kroz faze približavanja i udaljavanja, a 2000. godine čak su se i razišli. Nije bilo velikih objašnjenja, niti javnih drama – samo pauza. Ozvaničena vjeridba Ubrzo su se ponovo spojili, ovog puta svjesniji svega što ih okružuje. Četiri godine kasnije, Donald Tramp zaprosio je Melaniju, a vjeridba je ozvaničena 2004. godine. Venčali su se u januaru 2005. godine na luksuznoj ceremoniji u Palm Biču, dok je svadbeni prijem organizovan u Mar-a-Lagu. Fotografije sa tog dana danas se često vraćaju u javnost kao kontrast vremenu koje je uslijedilo – prije politike, prije Bele kuće i prije globalne pažnje. U martu 2006. godine dobili su sina Barona Trampa, jedino zajedničko dijete. Baron je danas mladić koji je započeo studije u New Yorku, uglavnom zaštićen od javnosti, uprkos prezimenu koje nosi. Donald Tramp je prije Melanije bio u braku sa Ivanom Tramp, sa kojom ima troje djece – Donalda Trampa Mlađeg, Ivanku Tramp i Erika Trampa. Ivana Tramp preminula je 2022. godine, a Donald je više puta isticao da je upravo u trećem braku pronašao stabilnost koju ranije nije imao.

Donald i Melanija Tramp . Društvene mreže Donald i Melanija Tramp . Društvene mreže

Tokom Trampovog političkog uspona i mandata, njihov brak bio je konstantno analiziran. Skandali, sudski procesi i kontroverze često su se prelamali preko privatnog života, ali Melanija je birala distanciran, kontrolisan javni nastup. Bez previše izjava, bez objašnjenja, ali dosljedno prisutna u ključnim trenucima, izgradila je imidž žene koja razdvaja privatno od javnog – čak i kada je to gotovo nemoguće.