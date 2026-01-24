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NAJLJEPŠI POKLON

Niko ne vjeruje koliko godina ima Ognjen Amidžić: Danas dobio kćerkicu

Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće, kazao je Ognjen

Voditelj Ognjen Amidžić. Telegraf.rs

Dž. M.

24.1.2026

Voditelj Ognjen Amidžić danas je dobio treće dijete. Na svijet je stigla prva djevojčica, sa izabranicom Minom Naumović.

Iako je ovo lijepa vijest, za neke je šokantna kada pogledaju njegov list iz knjige rođenih.

Naime, Amidžić je prije nekoliko meseci ušao u, nevjerovatno, ali istinito, šestu deceniju kada je proslavio 50. rođendan. I samo nekoliko mjeseci nakon proslave jubileja, na svijet je stigla djevojčica kao njegov najljepši poklon. 

Ognjen i Mina Naumović su prije dvije godine dobili sina Peruna, nakon čega su ponovo podijelili sretne vijesti i obradovali javnost da čekaju drugo zajedničko dijete.

Ognjenu je ovo treće dijete, s obzirom na to iz prvog braka ima sina Matiju.

Njegova supruga Mina se porodila u privatnoj klinici. Porođaj je bio zakazan, carskim rezom, a sada se oglasio voditelj.

Ognjen je otkrio kako se Mina i beba osećaju.

- Presretan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osjećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće – kazao je Ognjen. 

# OGNJEN AMIDŽIĆ
# KĆERKA
# DJEVOJČICA
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