Niko ne vjeruje koliko godina ima Ognjen Amidžić: Danas dobio kćerkicu

Voditelj Ognjen Amidžić danas je dobio treće dijete. Na svijet je stigla prva djevojčica, sa izabranicom Minom Naumović.

Iako je ovo lijepa vijest, za neke je šokantna kada pogledaju njegov list iz knjige rođenih.

Naime, Amidžić je prije nekoliko meseci ušao u, nevjerovatno, ali istinito, šestu deceniju kada je proslavio 50. rođendan. I samo nekoliko mjeseci nakon proslave jubileja, na svijet je stigla djevojčica kao njegov najljepši poklon.

Ognjen i Mina Naumović su prije dvije godine dobili sina Peruna, nakon čega su ponovo podijelili sretne vijesti i obradovali javnost da čekaju drugo zajedničko dijete.