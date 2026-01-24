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SPEKULACIJE

Suzana otkrila istinu o bogatstvu koje je ostalo iza Saše: "To je pošteno"

Njegova udovica, Suzana Jovanović, odlučila je da stavi tačku na te spekulacije

Suzana otkrila istinu. Telgraf.rs

Dž. M.

24.1.2026

Za nešto više od mjesec dana navršit će se tačno godinu dana od smrti Saše Popovića.

Tokom istog perioda traje polemika i nagađanja o bogatstvu koje je ostavio, kao i o tome ko ga je naslijedio.

Njegova udovica, Suzana Jovanović, odlučila je da stavi tačku na te spekulacije.

- Da konačno stavimo tačku, jako puno je neistina napisano i putem medija i portala i televizijskih emisija prenešeno. Ja znam da ljudi vole da zavire u živote šta imaš, koliko imaš, zašto imaš, koliko imaš automobila, koliko kuća, koliko stanova, koliko lokala. Sve ono što je napisano u posljednje vrijeme uopšte nije istina – rekla je Suzana.

- Ima puno stvari koje smo za života Sale i ja riješili da prodamo i da više ne budu u našem vlasništvu. Ima puno neistine gde su dodavali da bi to bila veća senzacija, da bi narod to čitao, pio i gutao kao što čini inače. Ali ja samo želim da kažem šta god da imamo od imovine i koliko god da imam, to je moje i od moje djece. Ja nikada nisam pitala ko šta ima. Da li komšija ima više od mene ili ima manje? Da li vozi bolji auto od mene ili lošiji? Da li moja komšinica ima bolju tašnu od mene ili lošiju? Koga to treba da zanima? Mislim da svi od nas treba da vodimo svoje živote - istakla je pjevačica.

- Znam, opet ponavljam, da to ljude interesuje, ali ja… To vam je isto kao kad bi neko tražio od vas da mu stalno otvarate novčanik da vidi koliko vi imate para danas i šta jedete i šta pijete u kući. Malo je to po meni degutantno i malo je i sramotno za ovo vreme. Mislim da ne treba više pisati o tome. Šta god da je i kako god da je, moja porodica i ja znamo šta nam je činiti i šta ćemo činiti u budućnosti i u sadašnjosti, a mislim da ljude to ne treba da zanima. A sve što je napisano do sada, opet ponavljam, puno je stvari iznešeno koje nisu istinite - kazala je Suzana.

- To je pošteno stečeno. Ljudi vole senzaciju – rekla je Suzana Jovanović. 

# SAŠA POPOVIĆ
# SUZANA JOVANOVIĆ
# BOGATSTVO
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