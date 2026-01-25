Dunja Ilić porukom usijala mreže: "Sanjala sam s**s cijelu noć, nisam ga imala od jula"

Ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što se njena prepiska proširila društvenim mrežama. Nije poznato s kim se dopisivala, ali je evidentno da je otvoreno govorila o svom emotivnom i intimnom životu, a jedna rečenica posebno je privukla pažnju, piše Telegraf.

Dok su jedni pohvalili Dunju zbog iskrenosti i hrabrosti da bez filtera govori o temama koje mnogima predstavljaju tabu, drugi su smatrali da je otišla predaleko i da takve stvari treba zadržati za sebe.

- I ja, iako sam spavala dva dana, hoću i treći - pisala je Dunja.

- Obavezno, ništa bolje od spavanja i se*** nema. Lijepo spavaj - stigao je odgovor.

- Sanjala sam s*** cijelu noć, vjerovatno što ga nisam imala od jula. Spavanje sam nadoknadila, a za ovo ne znam šta ću - napisala je Dunja.

Dunja je ranije govorila o ocu koji je bio milioner, a zatim bankrotirao i ostao bez ičega. Jedno vrijeme živjela je u kolibi s zemljanim kupatilom i oronulim zidovima u Mionici.

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio život na ivici. Strašno smo teško živjeli ta dva mjeseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada za "Hype".