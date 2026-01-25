Ibrica Jusić: Ja sam Hrvat musliman, u mezar ću sa babom i majkom, pjevao sam Tuđmanu, ali se nisam dao uvući u politiku

Kantautor i muzičar Ibrica Jusić bio je gost emisije Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem, na kojoj je govorio o brojnim temama.

Kazao je da je njegov album "Ibrica" smatran simfonijskim, a najveću zahvalu treba imati za Đelu, koji je bio kompozitor svih pjesama sa tog albuma.

- Bivši načelnik Pelagićeva me prozvao begom. Nikada se nisam dao uvući u politiku, pjevao sam Tuđmanu, ali nisam dao da me uvuče u politiku. Ako mi je Allah dao talent, onda ga moram podijeliti sa ljudima koji me žele slušati. Kada dođem u Sarajevo, kao da sam došao u svoj Mostar - rekao je Jusić.

Otkrio je i kako mu je pas Simba došao u život.

- Mog Bonda ispratio sam u krematoriju, a pola sata kasnije našao Simbu, bebu od dva mjeseca. Ovo mi je peti pas. Dobio sam želju da imam akitu nakon filma "Hačiko". Uvijek plačem na tom filmu. Pse ne dresiram nego odgajam. Simba dočekuje publiku na koncertima i ne miče se, on osvaja žene. Žene se bacaju na njega, ja im kažem: "Dajte malo i meni" - kazao je.

Otkrio je da sada živi u Zagrebu te da se u životu ništa ne dešava slučajno i da ima Onaj gore koji nas vodi.

- Mene Allah nije stavio ispred džamije, već na skaline. Trebao sam biti tapetar, spontano sam sjeo na te skaline. Jagoda Bujić mi je bila druga majka, uvijek me čuvala kao majka. Jedna od mojih prvih kompozicija, koja se zove "Jagoda", posvećena je njoj. Htio sam ići u Njemačku, ali nisam. U prvom zagrebačkom kabareu "Jazavac" položio sam audiciju i stalno sam bio gost. Tu sam ispekao zanat. 1968. godine pobjedio sam na takmičenju u Zagrebu - naveo je.

Otkrio je i otkud Jusići u Dubrovniku.

- Majka mi je iz Blagaja, od Velagića. 1927. godine babo se zaljubio u Dubrovnik, putovao je Fićom tamo. Moj stariji brat Kemo također je putovao. Poslije rata smo živjeli u magacinu, na zemnom tlu. Ali u kući je uvijek bilo pjesme. Država nas je izbacila iz tog prvog stana, ali moj otac je uvijek prodavao voće na pijaci, bio je dobar trgovac. Imali su sedmero djece. Tada nije bilo televizije ni interneta. Svi smo u porodici umjetnički nadareni. Sestra mi je u Beogradu bila solista. Mama je također lijepo pjevala. Genetski kod se nastavio. Svaki dan se čujem s braćom. Nikada nismo bili tako povezani otkad je Đelo otišao - rekao je.

Kazao je da je on Hrvat musliman te otkrio da će u mezar s babom i mamom.