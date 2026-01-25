Aida Čičkušić i Damir Džumhur otkrivaju sve tajne veze: Ljubav između turnira, kofera i gradova

Njihova priča nije nastala pod reflektorima niti na društvenim mrežama. Počela je tiho, porukama, susretima između letova i gradova, daleko od očiju javnosti. Mlada doktorica Aida Čičkušić i naš najbolji teniser Damir Džumhur više od dvije godine uspijevali su sačuvati svoju vezu od medijske pažnje, iako je Damirov sportski put stalno pod lupom javnosti.

Danas, kada više ništa ne kriju, o svojoj vezi govore smireno, iskreno i bez senzacionalizma – kao dvoje ljudi koji su naučili da ljubav opstaje i na daljinu, uz razumijevanje, strpljenje i snažnu povezanost.

Brzo i zanimljivo

Kako je izgledao vaš prvi susret i početak veze?

- Naš prvi susret desio se u Beogradu, prije sada već dvije pune godine. Dopisivali smo se oko mjesec i po i, kada se Damir vratio iz Australije, odlučili smo da se vidimo. U Beogradu smo proveli cijeli vikend zajedno. Sve je bilo jako brzo i zanimljivo, jer se prethodno nismo uopće poznavali. Zapravo, upoznali smo se ranije na jednom rođendanu u Sarajevu, ali je tada sve ostalo na tome. Što se tiče naše veze, kasnije smo o tome razgovarali i shvatili da uopće nismo slutili da nam se sprema velika ljubav.

Ko je napravio prvi korak i kako se odnos razvijao?

- Prvi korak je napravio Damir. On je osoba koja je od prvog dana dopisivanja bila uz mene od jutra do mraka i naš odnos je bukvalno iz dana u dan dobijao sve veći zanos, iščekivanje i intenzitet. Već nakon trećeg susreta pitao me da budemo zajedno. To je bilo oko mog rođendana, koji smo zajedno dočekali u Los Anđelesu, gradu koji nam je do danas ostao jedan od najdražih, baš zbog tog trenutka. Svaki naš susret u toj prvoj godini pamtim kao jako uzbudljivo iskustvo. Koliko smo jedva čekali da se vidimo i brojali sate do sljedećeg susreta, teško je opisati. Iz dana u dan smo sve više shvatali koliko smo na istoj valnoj dužini i koliko želimo biti zajedno. Tajna je u tome što jedno drugom prije svega želimo sve najbolje, međusobno se poštujemo i podržavamo, nemamo tajne, otvoreni smo i, naravno, bezuslovno se volimo.

Kako funkcioniše veza na daljinu, s obzirom na Damirov raspored?

- Kada nekoga volite, rado ga čekate. Ja imam svoje poslovne obaveze u Tuzli, a Damir svoje obaveze na turnirima širom svijeta. U obavezama vrijeme brzo prolazi, ali smo se i tada često viđali na turnirima i koristili svaku pauzu kada nije bio na putu da budemo zajedno. Nama to nikada nije predstavljalo problem, jer i kada nismo bili fizički zajedno, mislim da nismo ispuštali telefon iz ruku. Tako je i danas – na životu nas održavaju emocije i tehnologija.

Posao ne trpi

Koliko vas je veza promijenila kao osobu?

- Naravno da jeste, ali teško je konkretno izdvojiti šta tačno. Smatram da svaka osoba na svom životnom putu sazrijeva kroz različite prilike i neprilike, iskustva i ljude. Sve kroz što prolazimo oblikuje nas da budemo ono što jesmo ili najbolja verzija sebe – to zavisi od nas. Mi smo stvari od početka nekako posložili. Njegov posao ne trpi pritisak, lošu energiju i nestrpljenje, a ja za sebe volim reći da sam po prirodi prilično lagana osoba, pa se vrlo lako uklapamo. Ako bismo rekli da smo za dvije godine imali dvije svađe, to dovoljno govori koliko imamo strpljenja i razumijevanja.

Kada je vaša veza postala javna?

- Nikada nismo planirali da to javno iznosimo – desilo se spontano i bilo je samo pitanje vremena, jer je Damir javna ličnost. Naša veza je postala javna onog momenta kada je prvi put spomenuta tokom Roland Garrosa 2025. godine, kada je Damir igrao nezaboravan meč protiv Karlosa Alkaraza (Carlos Alcaraz). Tada smo već bili u vezi više od godinu dana. Sada, kada to više nije tajna, volim podijeliti poneku uspomenu na Instagramu, posebno s turnira i zajedničkih putovanja.

Kako vidite budućnost i zajednički život?

- O budućnosti razmišljamo svaki dan, ali se držimo svakodnevice ili bliže budućnosti, jer trenutno drugačije ne možemo planirati. Naš život je bukvalno u koferima i kući smo jako kratko. Još uvijek nismo donijeli konačnu odluku gdje ćemo živjeti nakon Damirove karijere, ali imamo nekoliko gradova u planu i svi su u južnoj Evropi. Nedavno smo se zaručili i razmišljamo o porodici. Veliki je izazov sve to organizovati uz način života kakav sada vodimo. Tenis je izuzetno zahtjevan i iscrpljujući sport. Ranije o tome nisam znala gotovo ništa, a danas bih mogla napisati cijelu knjigu o životu na putu i njegovoj nepredvidivosti. Ali ako volite i razumijete osobu, i ona isto čini za vas, vjerujem da se stvari na kraju same slože.

Nesebična ljubav

Postoje li mali rituali kojima održavate bliskost?

- Naravno da postoje, ali neka oni ostanu samo za nas. Uglavnom se često čujemo porukama, slikama i pozivima. Pazimo jedno na drugo. Znam koliko je njemu stalo do mene i svega što se dešava u mom životu, i obratno. Nesebično i bez redoslijeda pokazujemo ljubav, poštovanje i strpljenje za obaveze i daljinu koju trenutno, s vremena na vrijeme, ne možemo izbjeći.