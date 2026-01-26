Hrvatska manekenka šokirala: Sa 13 godina sam ušla u svijet droge, sa 14 imala bulimiju, a sa 16 se počela baviti prostitucijom

Hrvatska manekenka Simona Mijoković proteklog vikenda predstavila je svoju knjigu, govoreći otvoreno o teškom i bolnom životnom putu koji je, kako je istakla, bio obilježen brojnim porocima i traumama.

Tokom predstavljanja ispričala je da je s vrlo rane dobi krenula putem koji opisuje kao život ispunjen grijehom.

– Zovem se Simona Mijoković, imam 41 godinu, blagoslovljena sam supruga, skoro deset godina u braku, i majka sam desetero djece – petero na Zemlji i petero na nebu – kazala je na početku obraćanja.

U nastavku je, u nekoliko rečenica, opisala svoje odrastanje i životne izazove s kojima se suočavala od djetinjstva, navodeći da je vrlo mlada bila izložena teškim iskustvima, ovisnosti, poremećajima u ishrani te nizu pogrešnih izbora koji su ostavili duboke posljedice na njen život.

– Moj život je počeo u grijehu sa osam godina, sa devet, sa 10, sa 12 mi je oduzeta nevinost, sa 13 sam se uplela u drogu, sa 14 sam imala bulimiju, sa 16 sam se bavila maloljetničkom prostitucijom, sa 18 sam imala tri pobačaja. Sve to nosim kao dio svog svjedočanstva, bez uljepšavanja, jer vjerujem da istina može pomoći drugima – poručila je.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je govorila o svojoj vjeri i obraćenju:

– Kada bi samo jedna Simona u ovoj dolini suza mogla čuti i pronaći put, a znam da ih ima mnogo širom svijeta, sve bi imalo smisla. Ne zato da se grijeh opravda, ne daj Bože, jer svaki grijeh i danas oplakujem, već zato što vjerujem da i patnja može imati smisao ako nekome spasi dušu – kazala je.

Simona je istakla da je prije 14 godina, pronalaskom vjere, pronašla i mir koji je cijelog života tražila te da danas ne može zamisliti dan bez odlaska na svetu misu, prenosi In Magazin.

Prošle godine postala je i baka. Njena najstarija kćerka Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom Gotovcem, prošlog ljeta rodila je dječaka.

– Molim se za svog unuka i to je jedino što je važno. Molitva je moja snaga – kratko je poručila.

Ranije je, inače, izjavila da nije zadovoljna izborom partnera svoje kćerke, ističući da joj se njegova porodica ne dopada.