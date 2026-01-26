Maja Volk progovorila o borbi s rakom i odnosu s ocem

Maja Volk je otvoreno govorila o svojoj borbi s rakom i uspjela da pobijedi tešku bolest, inspirišući mnoge svojom snagom i istrajnošću.

Nikada nije krila da je njen život bio ispunjen brojnim izazovima, a sada se prisjetila jedne izuzetno stresne situacije iz prošlosti.

Kako je ispričala, uvjerena je da su se metastaze pogoršale u periodu kada joj je otac saopštio da želi da dio nakita, koji je pripadao njenoj pokojnoj majci, pokloni svojoj novoj supruzi.

– On se vrlo brzo oženio poslije mamine smrti, u roku od šest mjeseci, sa jednom ženom koja mene nije voljela. I dobro, ja sam prešla preko toga. Nije mi bilo lako, ali sam nekako prešla, okej. Ja sam jedinica. I onda me je on jednog dana pozvao i rekao jednu rečenicu. Ne znam uopšte šta mu je bilo potrebno da to kaže. Rekao je: „Šta od maminog nakita da damo novoj ženi?“ Treba li dalje da pričam? Samo sam pomislila: Sad ću da umrem. Izabrala sam neki prsten za koji znam da mama nije voljela, progutala knedlu i prećutala. A ujutru metastaza je bila ogromna – rekla je Maja Volk za domaće medije.

Podsjetimo, Maja Volk govorila je o teškom periodu u prošlosti i stresu koji se odrazio na njeno zdravlje.

Naime, Maja Volk je sada otvoreno govorila o problemima koje je imala u oba braka, ali i surovostima koje je preživjela u djetinjstvu.

– Apsolutno, stres jeste udarac, ali sjećanje na stres je još gore. Kada se svakog dana vraćate na traumatični događaj, organizam reaguje kao da se sve ponovo dešava. Razvod dugogodišnjeg braka, smrt majke, ženidba oca poslije šest mjeseci od njenog gubitka, mobing i maltretiranje kolega na Fakultetu dramskih umjetnosti – sve to je ubrzalo i pojavu raka i metastaza. Rak je, kako su francuski naučnici još osamdesetih ustanovili, psihoimunološka bolest – ispričala je Maja i dodala da su roditelji pokušavali da je „ukrote“.

– Moji roditelji dobili su genijalno dijete koje ih je zbunjivalo od rođenja. Takva djeca su maštovita, radoznala i spremna na nestašluke. Oni su pokušali disciplinom da me obuzdaju, ali nije išlo – bila sam spremna da platim cijenu da istjeram svoje. Tukli su me i majka i otac, i to ne šamar ili dva, već ozbiljne batine. Sa pet godina riješila sam da pobjegnem od kuće i to kasnije prepričavala kao anegdotu – otišla sam u kasarnu kod vojnika i provela cio dan s njima, dajući im pogrešne podatke jer nisam htjela nazad. Tek mnogo kasnije zapitala sam se šta natjera dijete od pet godina da pobjegne od kuće. Gušili su me brigom, ljubavlju i kaznama, a ja sam intuitivno osjećala da mogu da preživim samo ako ostanem svoja – kazala je svojevremeno.