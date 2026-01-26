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POP PJEVAČICA

Evo gde je Karleuša zaista provela noć: Sa kćerkama otišla u stan u koji je Duško "upao", a onda...

Pop-zvijezda je u večernjim satima stigla na aerodrom Nikola Tesla, s kćerkama Atinom i Nikom

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E. A. / Telegraf

26.1.2026

Jelena Karleuša vratila se u Srbiju iz Dubaija u nedjelju, 25. januara, nakon višednevne drame koja je vladala na relaciji ona i Duško Tošić.

Pop-zvijezda je u večernjim satima stigla na aerodrom Nikola Tesla, s kćerkama Atinom i Nikom. Bila je obučena u crno od glave do pete, a pred medijima se potrudila da izgleda raspoloženo i smireno.

Ekipa Telgrafa je čekala Jelenu na obje adrese na kojima živi, kako bi se saznalo gdje će da ode. Ona je s kćerkama stigla u dupleks na Dedinju u kojem zajedno žive, a koji je upravo bio i predmet drame prethodnih dana.

Neko vrijeme si sačekali ispred ove nekretnine, a iako se nagađalo da će zapravo otići u vilu s bazenom u kojoj provodi mnogo vremena, Jelena dupleks nije napustila, nego je tu, sa svojom djecom, provela noć.

U intervjuu koji je dala po dolasku na beogradski aerodrom, Jelena je, između ostalog, istakla i da ne zna zbog čega je Duško uradio to što je uradio prije nekoliko dana, kao i da ne zna kako da zaštiti svoje kćerke.

Jelena Karleuša. Telegraf.rs

– Prema posljednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to Duško uradio. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo, vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je veliki stres, kako za mene, tako i za djecu, neprijatno im je i jako su se potresle oko svega. Svjedoci ste da ja mira nemam ni dva dana – rekla je Karleuša.

Jelena je apelovala na medije da sve informacije vezane za Duška traže direktno od njega ili njegovog advokata.

– Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg supruga pitate njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave – poručila je pjevačica.

# DUŠKO TOŠIĆ
# JELENA KARLEUŠA
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