Evo gde je Karleuša zaista provela noć: Sa kćerkama otišla u stan u koji je Duško "upao", a onda...

Jelena Karleuša vratila se u Srbiju iz Dubaija u nedjelju, 25. januara, nakon višednevne drame koja je vladala na relaciji ona i Duško Tošić.

Pop-zvijezda je u večernjim satima stigla na aerodrom Nikola Tesla, s kćerkama Atinom i Nikom. Bila je obučena u crno od glave do pete, a pred medijima se potrudila da izgleda raspoloženo i smireno.

Ekipa Telgrafa je čekala Jelenu na obje adrese na kojima živi, kako bi se saznalo gdje će da ode. Ona je s kćerkama stigla u dupleks na Dedinju u kojem zajedno žive, a koji je upravo bio i predmet drame prethodnih dana.

Neko vrijeme si sačekali ispred ove nekretnine, a iako se nagađalo da će zapravo otići u vilu s bazenom u kojoj provodi mnogo vremena, Jelena dupleks nije napustila, nego je tu, sa svojom djecom, provela noć.

U intervjuu koji je dala po dolasku na beogradski aerodrom, Jelena je, između ostalog, istakla i da ne zna zbog čega je Duško uradio to što je uradio prije nekoliko dana, kao i da ne zna kako da zaštiti svoje kćerke.