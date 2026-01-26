Vrijede više milijardi eura: Ko najviše zarađuje u kraljevskoj porodici

Britanska kraljevska porodica ubraja se među najbogatije monarhije na svijetu, s ukupnom imovinom koja se procjenjuje na više milijardi eura. Iako formalno ne posjeduju znamenite rezidencije poput Bakingemske palate, članovi porodice raspolažu obimnim privatnim bogatstvom koje uključuje nekretnine, umjetnine, nakit i nasljedne zemljišne posjede, što njihovu ličnu neto vrijednost drži na višemilionskom nivou. Način finansiranja uveliko zavisi od statusa pojedinca, odnosno od toga da li ima ulogu tzv. radnog člana kraljevske porodice. Upravo ta uloga određuje pravo na sredstva iz državnih i nasljednih fondova. Kako funkcioniše Suveren grant? Osnovni mehanizam finansiranja britanske monarhije je Suveren grant, godišnja isplata iz državnog budžeta namijenjena pokrivanju službenih obaveza monarha i radnih članova porodice. Tim sredstvima održavaju se kraljevske rezidencije u upotrebi, finansiraju službena putovanja, osoblje i javni angažmani. Prema dostupnim podacima, Suveren grant bi u fiskalnoj godini 2026/2027. mogao biti uvećan za oko 60 miliona dolara. Osim toga, pojedini članovi ostvaruju značajne prihode iz vojvodstava – velikih nasljednih imanja koja godišnje donose višemilionske iznose. Ti prihodi koriste se za privatne potrebe, službene troškove i humanitarne aktivnosti, ali i za finansiranje drugih članova porodice.

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Primjera radi, Vojvodstvo Lankaster, koje pripada kralju, prema službenim navodima služi prvenstveno za pokrivanje troškova šire kraljevske porodice. Iako su kraljevske finansije složene i djelimično netransparentne, javno dostupni izvještaji omogućavaju okvirni uvid u to ko su najimućniji članovi porodice, ali i ko više ne prima državna sredstva. Kralj Čarls III Na vrhu ljestvice očekivano se nalazi monarh. Prema listi najbogatijih pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu koju je 2025. objavio Sunday Times, neto vrijednost kralja Čarlsa III procijenjena je na oko 736 miliona eura. Samo u 2025. godini prihodi iz Vojvodstva Lankaster iznosili su približno 28,1 milion eura.

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Princ Vilijam Nakon stupanja Čarlsa III na prijestolje 2022. godine, princ Vilijam je preuzeo titulu princa od Velsa, kao i upravljanje Vojvodstvom Kornvol. To imanje je u 2025. godini ostvarilo višak od oko 26,3 miliona eura. Prema ustaljenoj praksi, vojvodstvo će jednog dana pripasti njegovom sinu, princu Džordžu, kada postane prvi u redu za prijestolje.

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Princ Edvard, vojvoda od Kenta Jedan od najstarijih aktivnih članova porodice, princ Edvard, vojvoda od Kenta, tokom decenija je primao sredstva iz Suveren granta (ranije Civil List) za obavljanje službenih dužnosti. Prema istraživanju Guardiana iz 2023. godine, tokom života je primio oko 20,7 miliona eura, što je, s obzirom na dužinu njegove službe, znatno manje u odnosu na godišnje prihode kralja i princa Vilijama. Princeza En Isto istraživanje navodi da je princeza En, kćerka kraljice Elizabete II, tokom 51 godine službe primila približno 19,1 milion eura.

En važi za najaktivnijeg člana porodice . Instagram En važi za najaktivnijeg člana porodice . Instagram



Njeni prosječni godišnji troškovi, uključujući osoblje i putovanja, iznosili su oko 374 hiljade eura. En važi za najaktivnijeg člana porodice, s više od 11.000 službenih angažmana u periodu od 2002. do 2022. godine. Princ Edvard, vojvoda od Edinburga Brat kralja Čarlsa i princeze En, princ Edvard, vojvoda od Edinburga, od 1982. godine je, prema procjenama Guardiana, primio oko 7,5 miliona eura iz službenih izvora, što u prosjeku iznosi oko 200.000 eura godišnje za pokrivanje troškova kraljevskih obaveza. Princ Hari i Megan Markl Princ Hari i Megan Markl ne primaju sredstva iz Suveren granta od 2020. godine. Dok je Hari bio aktivan član porodice, finansiran je putem Vojvodstva Kornvol i državnih fondova, jednako kao i njegov brat.

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