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Bivša članica Spice Girls o porodičnoj drami Bekamovih: Roditeljstvo praktikujem potpuno drugačije

Melani Čizolm je dodala da kćerka nema ambiciju da krene njenim stopama u muzičkoj industriji

Spice Girls. Instagram

E. A.

26.1.2026

Bivša članica grupe Spice Girls, Melani Čizolm osvrnula se na porodičnu dramu nekadašnje koleginice Viktorije Bekam i njenog sina Bruklina Bekama, ističući da je svjesno odabrala potpuno drugačiji pristup roditeljstvu.

U intervjuu za Sunday Times, Mel Si je rekla da je zahvalna što je svoju šesnaestogodišnju kćerku Skarlet podizala van očiju javnosti, za razliku od Bekamovih, čija su djeca odrasla pod stalnim medijskim reflektorima.

- Ogromno olakšanje - priznala je pjevačica.

- Izuzetno je teško živjeti u sjenci roditelja koji su postigli veliki uspjeh. Kod Skarlet je drugačije – ona nije javna ličnost. Tu odluku sam svjesno donijela dok je bila beba - podsjetila je.

Melani Čizolm je dodala da kćerka nema ambiciju da krene njenim stopama u muzičkoj industriji, naglašavajući da je upravo to bio jedan od razloga zbog kojih je željela da je zaštiti od slave.

Iako nije direktno pomenula Viktoriju Bekam, Mel Si je aludirala na prijatelje koji su donijeli suprotnu odluku kada je u pitanju izlaganje djece javnosti.

- Naravno da imam prijatelje koji su to riješili na potpuno drugačiji način – svakome svoje, bez ikakve osude - kazala je.

- Ali zbog mog ličnog iskustva sa slavom, nisam se osjećala prijatno da takvu odluku donesem u njeno ime - napomenula je Mel Si.

Melani Čizolm. Instagram

Govoreći o odnosima unutar grupe Spice Girls, Mel Si je navela da se bliskost među članicama mijenja s vremenom.

- Kao i u svakoj grupi prijatelja – odnosi variraju - rekla je, dodajući da je oduvijek bila posebno bliska sa Emom Banton.

Upravo su se Melani Čizolm, Viktorija Bekam, Džeri Halivel i Ema Banton proteklog vikenda ponovo okupile na proslavi Eminog 50. rođendana, dok Mel Bi nije prisustvovala događaju.

# MELANI CIZOLM
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