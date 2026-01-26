Suprug Vanese Hadžens otkrio pol njihove djece

Suprug glumice i pjevačice Vanese Hadžens, bivši profesionalni bejzbol igrač Kol Taker, prvi put je javno otkrio pol njihove djece, potvrdivši da su roditelji sina i kćerke.

Par je do sada uspješno čuvao privatnost kada je riječ o porodičnom životu, ne otkrivajući ni imena ni pol djece.

Međutim, tokom gostovanja u podkastu “Baseball Isn’t Boring”, Taker je napravio izuzetak.

Na pitanje voditelja Roba Bredforda da li imaju sinove ili kćerke, Taker je kratko odgovorio.

- Imamo po jedno – sina i kćerku - otkrio je Taker.

Dodao je i da trenutno ima djecu staru sedam sedmica odnosno godinu i po, našalivši se na račun svakodnevnih izazova roditeljstva.

- U punoj sam borbi - dodao je.

Prvo dijete rođeno je u julu 2024. godine, dok su drugo dočekali u novembru prošle godine.

Vijest da imaju dječaka i djevojčicu obradovala je brojne fanove, s obzirom na to da je par dosljedno izbjegavao da dijeli detalje o porodičnom životu.

Hadžens i Taker vjenčali su se u decembru 2023. godine u Tulumu, u Meksiku, a njihova veza prvi put je dospjela u javnost u novembru 2020.

U istom podkastu, Taker je govorio i o tome kako izgleda svakodnevica sa dvoje male djece, opisujući roditeljstvo kao fizički zahtjevno, ali ispunjavajuće iskustvo.

- Osjećam se kao da sam u dobroj formi. Skoro kao neka vrsta joge - rekao je uz osmijeh.