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OTKRIVENO

Suprug Vanese Hadžens otkrio pol njihove djece

Prvo dijete rođeno je u julu 2024. godine, dok su drugo dočekali u novembru prošle godine

E. A.

26.1.2026

Suprug glumice i pjevačice Vanese Hadžens, bivši profesionalni bejzbol igrač Kol Taker, prvi put je javno otkrio pol njihove djece, potvrdivši da su roditelji sina i kćerke.

Par je do sada uspješno čuvao privatnost kada je riječ o porodičnom životu, ne otkrivajući ni imena ni pol djece.

Međutim, tokom gostovanja u podkastu “Baseball Isn’t Boring”, Taker je napravio izuzetak.

Na pitanje voditelja Roba Bredforda da li imaju sinove ili kćerke, Taker je kratko odgovorio.

- Imamo po jedno – sina i kćerku - otkrio je Taker.

Dodao je i da trenutno ima djecu staru sedam sedmica odnosno godinu i po, našalivši se na račun svakodnevnih izazova roditeljstva.

- U punoj sam borbi - dodao je.

Prvo dijete rođeno je u julu 2024. godine, dok su drugo dočekali u novembru prošle godine.

Vijest da imaju dječaka i djevojčicu obradovala je brojne fanove, s obzirom na to da je par dosljedno izbjegavao da dijeli detalje o porodičnom životu.

Hadžens i Taker vjenčali su se u decembru 2023. godine u Tulumu, u Meksiku, a njihova veza prvi put je dospjela u javnost u novembru 2020.

U istom podkastu, Taker je govorio i o tome kako izgleda svakodnevica sa dvoje male djece, opisujući roditeljstvo kao fizički zahtjevno, ali ispunjavajuće iskustvo.

- Osjećam se kao da sam u dobroj formi. Skoro kao neka vrsta joge - rekao je uz osmijeh.

Vanesa sa suprugom. Instagram

Posebno se osvrnuo na starijeg sina, ističući da će on i supruga podržati svaku njegovu životnu odluku, bez obzira na to da li se odluči za sport, umjetnost ili neku potpuno drugu profesiju.

- Želimo da mu pokažemo sve i da sam izabere put. Ako želi da bude zubar, učitelj, muzičar ili sportista – sve je u redu. Otvoreni smo za sve - naglasio je Taker.

Vanesa Hadžens se ranije, u objavi na Instagramu u decembru, osvrnula na izazove i ljepotu majčinstva, priznajući da joj je život sa dvoje male djece istovremeno haotičan i magičan.

Par i dalje pažljivo balansira između javnog života i privatnosti, ali novo otkriće dodatno je približilo fanovima njihovu porodičnu priču.

# GLUMICA
# PJEVAČICA
# VANESA HADZENS
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