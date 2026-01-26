Kajli Džener i Timoti Šalame na romantičnom odmoru u Meksiku: Intimna večera daleko od očiju javnosti

Kajli Džener i Timoti Šalame uživali su u intimnoj večeri tokom nedavnog romantičnog putovanja u Meksiko, gdje su fotografisani u popularnom restoranu “Flora Farms” u Kabo San Lukasu.
Osnivačica brenda “Khy” i holivudski glumac viđeni su u opuštenoj atmosferi, kako sjede za stolom i razgovaraju, bez pretjeranog pokazivanja nježnosti u javnosti. Džener je u jednom trenutku koristila mobilni telefon, dok je Šalame pregledao fotografije na telefonu ili kameri.
Prema izvoru koji je govorio za TMZ, par je proveo više od sat vremena na večeri, a glumac je navodno fotografisao djevojku tokom večeri. Iako nije bilo javnih izliva nježnosti, svjedoci navode da su se često smijali i djelovali vrlo prisno.
- Timoti je izgledao potpuno zaljubljeno, dok je Kajli uživala u večeri - naveo je izvor.
Dan ranije, Džener i Šalame snimljeni su kako se drže za ruke dok su se ukrcavali u privatni avion, čime su potvrdili da je riječ o zajedničkom odmoru. Kajli je nosila crni top, dok je glumac bio u sivој majici i kačketu okrenutom unazad.
Par je u vezi od 2023. godine, a prethodnih sedmica njihova romansa privukla je dodatnu pažnju javnosti nakon zajedničkih pojavljivanja na velikim dodjelama nagrada. Šalame je nedavno osvojio nagradu za najboljeg glumca na Critics Choice Awards 2026, gdje je prvi put javno izrazio ljubav prema Kajli Džener.
- Na kraju, želim da se zahvalim partneru već tri godine. Hvala ti na temeljima koje gradimo zajedno - rekao je glumac u govoru prilikom preuzimanja nagrade.
Kajli Džener je takođe prisustvovala Zlatnim globusima 2026, gdje je Šalame bio nominovan za najboljeg glumca, a par je tom prilikom još jednom potvrdio da njihova veza i dalje djeluje stabilno i snažno.
Romantični bijeg u Meksiko pokazao je da, uprkos velikoj medijskoj pažnji, Džener i Šalame uspijevaju da pronađu trenutke intime daleko od holivudskih reflektora.