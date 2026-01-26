Kajli Džener i Timoti Šalame na romantičnom odmoru u Meksiku: Intimna večera daleko od očiju javnosti

Kajli Džener i Timoti Šalame uživali su u intimnoj večeri tokom nedavnog romantičnog putovanja u Meksiko, gdje su fotografisani u popularnom restoranu “Flora Farms” u Kabo San Lukasu.

Osnivačica brenda “Khy” i holivudski glumac viđeni su u opuštenoj atmosferi, kako sjede za stolom i razgovaraju, bez pretjeranog pokazivanja nježnosti u javnosti. Džener je u jednom trenutku koristila mobilni telefon, dok je Šalame pregledao fotografije na telefonu ili kameri.

Prema izvoru koji je govorio za TMZ, par je proveo više od sat vremena na večeri, a glumac je navodno fotografisao djevojku tokom večeri. Iako nije bilo javnih izliva nježnosti, svjedoci navode da su se često smijali i djelovali vrlo prisno.

- Timoti je izgledao potpuno zaljubljeno, dok je Kajli uživala u večeri - naveo je izvor.