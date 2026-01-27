Bruks Nejder o vezi sa Benom Aflekom: Nikada ga nisam upoznala

Američka manekenka i rijaliti zvijezda Bruks Nejder javno je reagovala na glasine koje su je proteklih dana povezivale sa holivudskim glumcem Benom Aflekom, odlučno ih demantujući.

Povod za reagovanje bila je objava popularnog trač naloga Deuxmoi na Instagramu, u kojoj se navodi da, uprkos ranijim spekulacijama o navodnoj romansi, izvor tvrdi da se Aflek i Nejder “nikada nisu ni upoznali”.

U komentarima ispod objave, Nejder je lično potvrdila tu informaciju, kratko poručivši: “Nikada ga nisam upoznala u životu”, misleći na 53-godišnjeg glumca.

Na taj način, 28-godišnja zvijezda emisije “Love Thy Nader” stavila je tačku na nagađanja koja su se prethodnih dana širila društvenim mrežama i tabloidima.

Bruks Nejder je, inače, ranije bila u fokusu javnosti zbog burne veze sa profesionalnim plesačem Glebom Savčenkom, partnerom u 33. sezoni emisije “Dancing With the Stars”.

Njihov odnos obilježila je turbulentna, povremena romansa koja je završena u aprilu 2025. godine, uz javne izjave i međusobna neslaganja.