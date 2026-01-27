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STAVILA TAČKU

Bruks Nejder o vezi sa Benom Aflekom: Nikada ga nisam upoznala

Dama nikada ne ljubi i ne govori – pogotovo ne dvaput - kazala je tada uz osmijeh

Američka manekenka i rijaliti zvijezda Bruks Nejder. Instagram

E. A.

27.1.2026

Američka manekenka i rijaliti zvijezda Bruks Nejder javno je reagovala na glasine koje su je proteklih dana povezivale sa holivudskim glumcem Benom Aflekom, odlučno ih demantujući.

Povod za reagovanje bila je objava popularnog trač naloga Deuxmoi na Instagramu, u kojoj se navodi da, uprkos ranijim spekulacijama o navodnoj romansi, izvor tvrdi da se Aflek i Nejder “nikada nisu ni upoznali”.

U komentarima ispod objave, Nejder je lično potvrdila tu informaciju, kratko poručivši: “Nikada ga nisam upoznala u životu”, misleći na 53-godišnjeg glumca.

Na taj način, 28-godišnja zvijezda emisije “Love Thy Nader” stavila je tačku na nagađanja koja su se prethodnih dana širila društvenim mrežama i tabloidima.

Bruks Nejder je, inače, ranije bila u fokusu javnosti zbog burne veze sa profesionalnim plesačem Glebom Savčenkom, partnerom u 33. sezoni emisije “Dancing With the Stars”.

Njihov odnos obilježila je turbulentna, povremena romansa koja je završena u aprilu 2025. godine, uz javne izjave i međusobna neslaganja.

Manekenka magazina Sports Illustrated poznata je po tome što rijetko komentariše ljubavni život. Tako je u septembru 2025. godine, gostujući u emisiji “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, izbjegla direktan odgovor na pitanje o navodnim istovremenim vezama sa tenisikim zvijezdama Karlosom Alkarasom i Janikom Sinerom.

- Dama nikada ne ljubi i ne govori – pogotovo ne dvaput - kazala je tada uz osmijeh.

Ipak, kada je riječ o glasinama koje uključuju Bena Afleka, Bruks Nejder je ovoga puta bila jasna i nedvosmislena – između njih ne postoji nikakva veza niti poznanstvo.

# BRUKS NEJDER
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