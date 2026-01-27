Kabi Lejm ulazi u posao težak 830 miliona eura

Kabi Lejm, jedna od najvećih zvijezda TikToka, ulazi u posao vrijedan više od 830 miliona eura, čime započinje izgradnju globalnog brenda. U planu je i razvoj AI „digitalnog blizanca“ koji bi omogućio dodatnu monetizaciju njegovog prepoznatljivog imidža.

Iako je poznat po tome da u video snimcima uglavnom ne govori, Kabi Lejm postigao je nevjerovatan uspjeh. Kao jedna od najvećih zvijezda TikToka, zarađuje ogromne iznose na objavama u kojima bez riječi reagira na razne situacije.

Sada se, čini se, sprema i novi veliki poslovni potez – kompanija Rich Sparkle Holdings objavila je da preuzima njegovu kompaniju Step Distinctive Limited za 975 miliona dolara (više od 830 miliona eura), a sve se navodno direktno veže za Lejmov brend, piše LADbible, prenosi Index.hr.

Brend koji bi mogao donositi milijarde

Cilj je izgradnja dugoročnog brenda oko Kabija Lejma koji bi, prema procjenama, mogao donositi i do četiri milijarde dolara godišnje.

Time on prestaje biti samo TikToker poznat po grimasama – prema dogovoru, trebalo bi da postane i „vlasnik kontrolnog paketa“, što cijelu priču čini veoma unosnom i za njega lično.

AI "digitalni blizanac"

Dio ugovora uključuje i razvoj AI „digitalnog blizanca“. Lejm je, kako se navodi, odobrio korištenje biometrijskih podataka – prepoznavanja lica, glasovnog identiteta i obrazaca ponašanja – za izradu AI dvojnika.

Time se otvaraju vrata „višejezičnoj proizvodnji sadržaja u više verzija“, kao i „virtuelnoj trgovini uživo“, koja bi se mogla odvijati za publiku u svim vremenskim zonama. Ukratko, cilj je stvoriti AI verziju Kabija Lejma kako bi se njegov brend dodatno unovčio.

Zašto šuti?

Mnogi se pitaju zašto ne govori u svojim videozapisima. Još 2022. godine rekao je za CNN da je želio da njegove reakcije prenesu onu vrstu nevjerice tipa „ma daj“, ono što se na internetu često označava skraćenicom „smh“.

Lame, Senegalac s italijanskim državljanstvom koji je tokom pandemijskih zatvaranja ostao bez posla u fabrici, postao je viralan zahvaljujući svojim plesovima i video snimcima reakcija.

- Došao sam na tu ideju jer sam viđao te snimke kako kruže i svidjela mi se ideja da im donesem malo jednostavnosti - rekao je. „Gest je došao slučajno, ali tišina nije. Razmišljao sam kako doprijeti do što više ljudi, a najbolji način bio je da ne govorim.“

Dodao je: "Možda zato što su moje facijalne ekspresije smiješne i nasmijavaju ljude – ta jednostavnost nasmijava ljude i ja to volim."

S obzirom na to da nije poznat po glasu, mnogi su se iznenadili kada su ga prvi put čuli kako govori.