Razveli se prije mjesec dana, a već našla novog: Evo šta kaže svekar na sve to

Kako je Blic saznao, Goga je mjesec dana nakon razvoda uplovila u novu vezu, a Markov otac za nju i dalje ima samo riječi hvale.

Mikica Gačić je u intervjuu govorio o estradi, a na pitanje o „bivšoj snajki“ Gogi rekao je:

– Ona je još uvijek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona – odgovorio je.

On je zatim govorio o tome da li je neko od unuka naslijedio talenat za muziku.

– Još su mali, imam tri unuka i tri unuke. Najstarija Nikolina ima 9 godina, Tadija 6, to su Markova i Gogina djeca, dok ostali unuci imaju po 2–3 godine i još je rano da pričamo o tome. Ali su svi muzikalni i reaguju na muziku uvijek pozitivno. Čim djeda uzme harmoniku, to je žurka – svi ustaju. Pogotovo kad su neka porodična okupljanja ili praznici. Uvijek smo zajedno na okupu i onda je to uvijek opštenarodno veselje – rekao je za Grand Mikica.

Podsjećamo, kako smo saznali, Goga uživa u vezi sa članom svog benda. Vezu sa njim još uvijek nije obznanila, ali njih dvoje uživaju u ljubavi daleko od očiju javnosti.

Inače, Marko se oglasio povodom razvoda i potvrdio vijesti.

– S obzirom na to da se nismo oglašavali u vezi sa situacijom o kojoj se pisalo prethodnih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavijestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je donesena zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumijevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme – napisao je Marko Gačić.