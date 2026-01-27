Džidža prvi put pred kamerama nakon gubitka bebe: Bilo je teško, priznajem

Pjevačica Aleksandra Stojković Džidža krajem novembra izgubila je bebu, zbog čega je na neko vrijeme otputovala iz Beograda kako bi pronašla mir sa svojim izabranikom.

Dva mjeseca nakon tužnog događaja smogla je snage da prvi put stane pred kamere i otvoreno govori o bolnoj temi.

- Nisam imala svijest da tako nešto može da se dogodi. Moram da se zahvalim i mojoj porodici i mom suprugu i medijima jer ste nas ispoštovali. Prošao je period mog iscjeljenja, sada smo jači i idemo dalje - rekla je Džidža, a potom otkrila kako se osjećala u tim trenucima, prenosi Grand.

- Bilo mi je teško, priznajem, ali ja imam svoje metode u glavi i ljudi su bili uz mene, i zahvalna sam svima na pomoći. Sada sam čak i jača. Moram da kažem da je važno da se ne odustaje i da se pokaže prava ljubav. Meni je bilo lakše jer je moj suprug bio tu – on i ja smo se još više zbližili - rekla je Džidža u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.