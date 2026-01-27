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UZVRATILA PROZIVKE

Nikola Pelc objavila romantičan video sa Bruklinom, odgovorila na okupljanje porodice Bekam u Parizu

Romantična objava Nikole Pelc dodatno je skrenula pažnju javnosti

Nikol i Pec. Instagram

E. A.

27.1.2026

Glumica Nikola Pelc podijelila je romantičan video sa suprugom Bruklinom Bekamom samo nekoliko sati nakon što se njegova porodica pojavila ujedinjena na javnom događaju u Parizu – bez njega.

Pelc je na TikToku objavila emotivnu video-montažu ispunjenu nježnostima, poljupcima i zajedničkim trenucima koje par provodi sa psom.

Snimak je postavljen uz pjesmu “Yellow” grupe Coldplay, a prikazuje bračni par kako uživa u večerama, nazdravlja vinom i razmjenjuje zagrljaje. Video se završava dugim, emotivnim zagrljajem.

- Volim te -  napisala je Nikola Pelc u opisu objave.

Njena objava uslijedila je nakon što su se Viktorija Bekam i Dejvid Bekam, zajedno sa djecom Romeom, Kruzom i Harper Bekam, pojavili na reviji u okviru Paris Fashion Weeka, gdje su podržali Viktoriju povodom dodjele francuskog priznanja Red umjetnosti i književnosti.

Romeo i Kruz su događaju prisustvovali u pratnji partnerki Kim Turnbul i Džeki Apostel.

Romeo i Kruz su na Instagramu podijelili porodičnu fotografiju, uz poruku podrške majci, dok je Romeo napisao: “Ponosan na tebe, mama”, uz emotikone srca.

Porodični izlazak dolazi nakon nedavne javne polemike u kojoj je Bruklin Bekam ranije ovog mjeseca iznio ozbiljne optužbe na račun roditelja, tvrdeći da su pokušali da naruše njegov brak sa Nikolom Pelc, kao i da je Viktorija Bekam na njihovom vjenčanju 2022. godine igrala “neprimjereno” s njim. Porodica se povodom tih navoda nije javno oglašavala.

Romantična objava Nikole Pelc dodatno je skrenula pažnju javnosti na složene odnose unutar jedne od najpoznatijih porodica u svijetu slavnih.

# BRUKLIN BEKAM
# NIKOLA PELC
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