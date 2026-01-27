Dejvid Bekam se javno obratio Viktoriji prvi put nakon drame sa sinom: Niko to ne zaslužuje više od tebe

Dejvid je slike sa ceremonije objavio na svom Instagram profilu.

Svečana, intimna ceremonija održana je u Parizu, gradu koji Bekam već godinama smatra profesionalnom i kreativnom bazom.

Britanska dizajnerka sinoć je dobila jedno od najprestižnijih francuskih kulturnih priznanja – titulu Viteza reda umjetnosti i književnosti, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture Francuske.

Tu su bila njihova djeca Kruz, Romeo i Harper Bekam. Kruz i Romeo su poveli partnerke.

Izostao je najstariji sin Bruklin, koji je nedavno oštro kritikovao mamu i oca. On ih je javno optužio da su godinama manipulisali medijima i pokušavali da, kako tvrdi, sabotiraju i unište njegov brak sa suprugom Nikolom Pelc, sve u cilju očuvanja sopstvenog imidža i brenda.

Dejvidova poruka je bila emotivna.

- Veoma smo ponosni na tebe i sve što si postigla. Niko to ne zaslužuje više od tebe. Volimo te - napisao je Dejvid.