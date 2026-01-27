Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE

Dejvid Bekam se javno obratio Viktoriji prvi put nakon drame sa sinom: Niko to ne zaslužuje više od tebe

Tu su bila njihova djeca Kruz, Romeo i Harper Bekam. Kruz i Romeo su poveli partnerke

Instagram

E. A.

27.1.2026

Dejvid Bekam se javno obratio supruzi Viktoriji prvi put nakon drame sa sinom Bruklinom.

Britanska dizajnerka sinoć je dobila jedno od najprestižnijih francuskih kulturnih priznanja – titulu Viteza reda umjetnosti i književnosti, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture Francuske.

Svečana, intimna ceremonija održana je u Parizu, gradu koji Bekam već godinama smatra profesionalnom i kreativnom bazom.

Dejvid je slike sa ceremonije objavio na svom Instagram profilu.

Tu su bila njihova djeca Kruz, Romeo i Harper Bekam. Kruz i Romeo su poveli partnerke.

Izostao je najstariji sin Bruklin, koji je nedavno oštro kritikovao mamu i oca. On ih je javno optužio da su godinama manipulisali medijima i pokušavali da, kako tvrdi, sabotiraju i unište njegov brak sa suprugom Nikolom Pelc, sve u cilju očuvanja sopstvenog imidža i brenda.

Dejvidova poruka je bila emotivna.

- Veoma smo ponosni na tebe i sve što si postigla. Niko to ne zaslužuje više od tebe. Volimo te - napisao je Dejvid.

# VIKTORIJA BEKAM
# DAVID BEKAM
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.