Frizer otkrio koliko je najviše zradio: Niko nije očekivao ovoliku cifru

Tokom gostovanja u podcastu "U Up?", gdje je promovirao knjigu "Your Roots Don’t Define You", voditelji su ga pitali koje je najskuplje šišanje koje je ikad odradio.

Kris Apleton (Chris Appleton), 42-godišnji frizer poznat po radu sa zvijezdama poput Kim Kardašijan (Kardashian) i Due Lipe, otkrio je koliko je najviše naplatio za svoje usluge.

Apleton je najprije objasnio da se najveći novac u njegovom poslu ne vrti oko samog šišanja i friziranja.

- Svi žele znati brojku. Reći ću vam - zapravo nije toliko visoka. Ne obogatiš se samo od šišanja i frizure, pravi novac je u saradnjama s brendovima - kad postaneš poduzetnik, tu to krene rasti - rekao je.

Dodao je da su se cijene njegovih usluga kretale "od 100 dolara (85 eura) u počecima pa do ozbiljnih iznosa".

Kad su ga voditelji nastavili pritiskati da kaže konkretan iznos, Appleton je popustio.

- Uh - bilo je skoro 100.000 dolara. Da, ali to je uključivalo putovanja i sve ostalo. Bio je to cijeli paket. Takva se stvar dogodi jednom. Ali na to ide blizu 50 posto poreza, a onda agent uzme svoj dio. Na kraju se taj iznos znatno smanji - pojasnio je.