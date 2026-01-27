Frizer otkrio koliko je najviše zradio: Niko nije očekivao ovoliku cifru

Kris Apleton (Chris Appleton), 42-godišnji frizer poznat po radu sa zvijezdama poput Kim Kardašijan (Kardashian) i Due Lipe, otkrio je koliko je najviše naplatio za svoje usluge.
Gostujući u podcastu povodom izlaska nove knjige, Appleton je podijelio vrtoglavu svotu, piše Just Jared.
Tokom gostovanja u podcastu "U Up?", gdje je promovirao knjigu "Your Roots Don’t Define You", voditelji su ga pitali koje je najskuplje šišanje koje je ikad odradio.
Apleton je najprije objasnio da se najveći novac u njegovom poslu ne vrti oko samog šišanja i friziranja.
- Svi žele znati brojku. Reći ću vam - zapravo nije toliko visoka. Ne obogatiš se samo od šišanja i frizure, pravi novac je u saradnjama s brendovima - kad postaneš poduzetnik, tu to krene rasti - rekao je.
Dodao je da su se cijene njegovih usluga kretale "od 100 dolara (85 eura) u počecima pa do ozbiljnih iznosa".
Kad su ga voditelji nastavili pritiskati da kaže konkretan iznos, Appleton je popustio.
- Uh - bilo je skoro 100.000 dolara. Da, ali to je uključivalo putovanja i sve ostalo. Bio je to cijeli paket. Takva se stvar dogodi jednom. Ali na to ide blizu 50 posto poreza, a onda agent uzme svoj dio. Na kraju se taj iznos znatno smanji - pojasnio je.