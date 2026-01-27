I on je rekao "da": Ovaj markantni doktor je "ukrao" srce bugarskog pjevača

Bugarski pjevač i šoumen Azis, poznat po svom ekstravagantnom stilu, jučer je podijelio sretne vijesti sa svojim obožavateljima na Instagramu. On je, naime, stao na ludi kamen i vjenčao se. Na društvenim mrežama objavio je sliku ruku sebe i svog partnera, a čestitke su odmah počele stizati.

Međutim, ono što je izazvalo veliku pažnju jeste slika koju je Azis podijelio, na kojoj je s markantnim muškarcem, obučenim u bolničku uniformu. Mnogi su odmah počeli nagađati da je njegov izabranik zapravo doktor.