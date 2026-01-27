STAO NA LUDI KAMEN

I on je rekao "da": Ovaj markantni doktor je "ukrao" srce bugarskog pjevača

Na društvenim mrežama objavio je sliku ruku sebe i svog partnera, a čestitke su odmah počele stizati

E. A.

27.1.2026

Bugarski pjevač i šoumen Azis, poznat po svom ekstravagantnom stilu, jučer je podijelio sretne vijesti sa svojim obožavateljima na Instagramu. On je, naime, stao na ludi kamen i vjenčao se. Na društvenim mrežama objavio je sliku ruku sebe i svog partnera, a čestitke su odmah počele stizati.

Međutim, ono što je izazvalo veliku pažnju jeste slika koju je Azis podijelio, na kojoj je s markantnim muškarcem, obučenim u bolničku uniformu. Mnogi su odmah počeli nagađati da je njegov izabranik zapravo doktor.

Azis, kao i uvijek, nije želio otkriti sve detalje, pa je uz objavu stavio emodži s prstom na usnama, simbolizirajući šutnju. Ipak, pjesma "I Belong to You" (Ja pripadam tebi) koju je priložio uz sliku, dodatno je izazvala šuškanja o njegovoj sreći i ljubavi prema partneru.

Komentari njegovih obožavatelja bili su puni oduševljenja: "Čestitamo!", "Srećno!", "Želim vam mnogo ljubavi", "Mnogo ste kul!", "Srodne duše", pisali su oni, izražavajući radost zbog Azisove nove ljubavi i braka.

# VJENČANJE
# BUGARSKA
# AZIS
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.