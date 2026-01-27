Tejlor Svift bijesna zbog objavljivanja privatnih poruka s Blejk Lajvli: Stvar se otela kontroli

Pop zvijezda Tejlor Svift navodno je bijesna nakon što su njene privatne poruke s glumicom Blejk Lajvli postale javne u okviru Lajvline pravne bitke s Džastinom Baldonijem.

Izvori bliski Svift rekli su za Us Weekly da je pjevačica osjećala da je “izložena javnosti i povrijeđena” kada su njene privatne poruke objavljene, te da joj nije prijalo što nešto što je smatrala ličnim više nije u njenoj kontroli.

Prema dokumentima sudskog slučaja, nekoliko tekstualnih poruka između Svift i Lajvli unijelo je novo svijetlo u njihov odnos i otkrilo promjene u njihovom prijateljstvu.

U jednoj od poruka, Svift je komentarisala Baldonija riječima: “Mislim da ova ku*ka zna da nešto dolazi jer je izvukao svoj mali violinski instrument”.

Lajvli se, prema dokumentima, obratila Svift kako bi provjerila “da li je sve u redu”, navodeći da je osjećala da je možda bila “loša prijateljica” posljednjih mjeseci.

Svift je priznala da je primijetila “mali pomak” u načinu na koji se Lajvli obraća njoj, ali je razumjela koliko stresan može biti Lajvlin pravni slučaj.

U porukama, Svift je izrazila i nostalgiju za prijateljicom kakvu je ranije poznavala.

Iako su kroz poruke pokušale razjasniti nesporazume, insajderi su za Page Six rekli da od oktobra 2025. godine Svift i Lajvli nisu imale nikakav kontakt.

Podsjećamo, sukob između Lajvli i Baldonija eskalirao je u avgustu 2024. nakon premijere filma “It Ends With Us”, a četiri mjeseca kasnije Lajvli je podnijela zvaničnu tužbu za seksualno zlostavljanje, dok je Baldoni uzvratio protutužbom od 400 miliona dolara, koja je kasnije odbačena.

Lajvlin pravni slučaj je i dalje u toku.