Bruklin Bekam objavio provokativnu fotografiju supruge dok porodični sukob ne jenjava

Bruklin Bekam podijelio je na Instagramu provokativnu fotografiju supruge Nikole Pelc u krevetu, dok se sukob sa njegovom porodicom i dalje nalazi u centru medijske pažnje.

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam objavio je niz romantičnih fotografija sa suprugom, sugerišući da se par nalazi na intimnom odmoru, u društvu psa.

Jedna od fotografija prikazuje Pelc kako leži u krevetu, naizgled u toplesu, prekrivena bijelim jorganom, dok grli njihovog psa.

Na drugim snimcima par večera zajedno i razmjenjuje poljubac za stolom, dok se na jednoj večernjoj fotografiji Nikola pojavljuje u izazovnoj crnoj haljini dubokog dekoltea i štiklama, dok je Bruklin obučen opuštenije – u bijelu majicu koja otkriva tetovaže i sa crnim kačketom okrenutim unazad.

Objava je izazvala burne reakcije. Dok su pojedini pratioci kritikovali Bekama zbog narušavanja privatnosti, drugi su mu pružili podršku.

- Porodica nije uvijek sve. Ostani uz suprugu – ona je sada tvoja porodica - glasio je jedan od komentara.

U isto vrijeme, porodica Bekam – majka Viktorija, otac Dejvid, te braća Romeo i Kruz, kao i sestra Harper pokazala je jedinstvo tokom boravka u Parizu, gdje su se zajedno pojavili u javnosti, bez komentarisanja Bruklinovih optužbi.