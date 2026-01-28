NAJSTARIJI SIN

Bruklin Bekam objavio provokativnu fotografiju supruge dok porodični sukob ne jenjava

28.1.2026

Bruklin Bekam podijelio je na Instagramu provokativnu fotografiju supruge Nikole Pelc u krevetu, dok se sukob sa njegovom porodicom i dalje nalazi u centru medijske pažnje.

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam objavio je niz romantičnih fotografija sa suprugom, sugerišući da se par nalazi na intimnom odmoru, u društvu psa.

Jedna od fotografija prikazuje Pelc kako leži u krevetu, naizgled u toplesu, prekrivena bijelim jorganom, dok grli njihovog psa.

Na drugim snimcima par večera zajedno i razmjenjuje poljubac za stolom, dok se na jednoj večernjoj fotografiji Nikola pojavljuje u izazovnoj crnoj haljini dubokog dekoltea i štiklama, dok je Bruklin obučen opuštenije – u bijelu majicu koja otkriva tetovaže i sa crnim kačketom okrenutim unazad.

Objava je izazvala burne reakcije. Dok su pojedini pratioci kritikovali Bekama zbog narušavanja privatnosti, drugi su mu pružili podršku.

- Porodica nije uvijek sve. Ostani uz suprugu – ona je sada tvoja porodica - glasio je jedan od komentara.

U isto vrijeme, porodica Bekam – majka Viktorija, otac Dejvid, te braća Romeo i Kruz, kao i sestra Harper pokazala je jedinstvo tokom boravka u Parizu, gdje su se zajedno pojavili u javnosti, bez komentarisanja Bruklinovih optužbi.

Podsjetimo, Bruklin je ranije ovog mjeseca javno poručio da ne želi pomirenje sa porodicom, optužujući roditelje da su pokušali da naruše njegov brak sa Nikom Pelc. Takođe je naveo da je Viktorija na njegovom vjenčanju 2022. godine “neprimjereno plesala” sa njim, što je dodatno produbilo porodični raskol.

Iako Dejvid i Viktorija nisu javno odgovorili na te tvrdnje, pojavili su se zajedno sa ostatkom djece i njihovim partnerima tokom Nedjelje mode u Parizu, gdje je Viktorija primila prestižno priznanje francuskog Ministarstva kulture.

Nekoliko sati nakon porodičnog izlaska, Nikola Pelc je objavila romantični video-montažu sa Bruklinom na TikToku, uz pjesmu “Yellow” grupe Coldplay, uz poruku: “Volim te”.

