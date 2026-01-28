Rej Džej tvrdi da neće doživjeti 2027. godinu: Tako kažu ljekari

Američki pjevač i rijaliti zvijezda Rej Džej izjavio je da, zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, ne očekuje da će živjeti duže od 2027. godine, pozivajući se na procjene ljekara.

- 2027. je definitivno kraj za mene. Tako kažu - rekao je Rej Džej u video-snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Dok ga je prijatelj pokušavao ohrabriti riječima: “Ne govori to… Ko još sluša doktore”, pjevač je vidno potresen spustio glavu i prekrio lice rukama.

U nastavku snimka, Rej Džej je rekao da je pretjerao sa načinom života, ali i dodao da je miran jer vjeruje da će njegova bivša partnerka i djeca biti zbrinuti.

- Ako budu htjeli da potroše sav novac – neka ga potroše. Ja sam svoje odradio - poručio je, uz želju da nakon smrti bude kremiran, a ne sahranjen.

Posebno je zahvalio roditeljima, koji su ga narednog dana vodili na ljekarske preglede, kao i svojoj sestri, R&B zvijezdi Brendi, za koju je rekao da mu je “platila sve račune do kraja godine”.

Rej Džej (pravim imenom Vilijam Rejmond Norvud Džunior), koji ima 45 godina, dodatno je zabrinuo fanove kada je u drugom video-snimku izjavio da je “zamalo umro”.

- Moje srce radi svega 25 odsto, ali dokle god ostanem fokusiran i na pravom putu – biće sve u redu. Hvala vam na molitvama - rekao je.

Početkom januara, izvor blizak pjevaču rekao je za TMZ da je Rej Džej hitno hospitalizovan nakon što je osjetio jake bolove u grudima. Ljekari su mu dijagnostikovali težak oblik upale pluća, zbog čega su urađeni ehokardiogram i rendgenski snimci. On je i ranije, 2021. godine, bio hospitalizovan zbog iste bolesti.

Osim zdravstvenih problema, Rej Džej se posljednjih godina suočava i sa ozbiljnim pravnim i porodičnim turbulencijama. Nakon što je u septembru optužio Kim Kardašijan i Kris Džener da su umiješane u plasiranje njegovog intimnog snimka iz 2007. godine, njih dvije su ga tužile za klevetu, nazivajući njegove tvrdnje “očigledno lažnim”.

Rej Džej je potom uzvratio kontratužbom.

U decembru je uhapšen nakon što je, prema navodima policije, tokom prenosa uživo za Dan zahvalnosti prijetio vatrenim oružjem. Njegova supruga Princes Lav, sa kojom ima dvoje djece, podnijela je zahtjev za razvod četvrti put u februaru 2024. godine.