KOMIČAR

Pit Dejvidson i Elsi Hjuit planiraju brak i drugo dijete: Želimo da to ponovo uradimo

Par je u decembru 2025. godine dobio kćerku Skoti, a sada razmišljaju o drugom djetetu i braku

Pit i Elsi. Instagram

E. A.

28.1.2026

Komičar Pit Dejvidson (32) i manekenka Elsi Hjuit (29) planiraju proširenje porodice.

Par je u decembru 2025. godine dobio kćerku Skoti, a sada razmišljaju o drugom djetetu i braku. Dejvidson je izjavio da žele da Skoti ima brata ili sestru, dok je Elsi priznala da nije očekivala da će već razmišljati o još jednoj trudnoći, ali da je ideja počinje da je raduje. 

Trenutno su fokusirani na prve mjesece roditeljstva, a Dejvidson je rekao da već razgovaraju o budućim planovima. Par se prvi put javno povezao u martu 2025., a njihova ćerka nosi ime po Dejvidsonovom preminulom ocu, vatrogascu Skotu Dejvidsonu.

