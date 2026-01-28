PJEVAČICA

Severina posvetila emotivnu poruku ovoj osobi

Njena objava oduševila je pratioce

E. A.

28.1.2026

Severina je na Instagramu posvetila emotivnu objavu svojoj dugogodišnjoj prijateljici i saradnici Vedrani Vasić, koja slavi rođendan.

“…jer uvijek te gledam kao da si moje dijete, ona koju sam zvala ‘pametnica’… i zbog toga Vedrana nije slučajno baš Vedrana, al’ taj vodenjak u znaku. Srećan rođendan, mila”, napisala je uz snimak koji prikazuje njihove zajedničke trenutke.

Njena objava oduševila je pratioce. Severina nikad nije skrivala koliko je povezana s Vedranom, a prošle godine joj je takođe čestitala rođendan.

- Ali, postoje u nama neke neprevodive dubine… Postoje u nama neke stvari neprevodive u riječi, ne znam…’. Pa ako nije znao Đole, kako da ti ja opišem naše godine prijateljstva? Možda s rečenicom ‘Bilo je časno i čast je što si moja prijateljica’. I tako, eto ti srećan rođendan, ludo jedna. Volim te - napisala je tad.

Nedavno su obje uživale na putovanju u Beču, a društvo su im pravili Severinin sin Aleksandar i nećakinja Mia Popović.

