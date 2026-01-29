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Otkriveno koliku alimentaciju dobija Ana Ivanović: Bivši supružnici izbjegavaju da se sretnu čak i na sudu

Prema pisanju medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece

Ana i Bastijan - Avaz
Ana i Bastijan - Avaz
Ana i Bastijan - Avaz
Ana i Bastijan - Avaz
Ana i Bastijan - Avaz
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E. A.

29.1.2026

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana. Bivša srpska teniserka krajem prošle godine na Majorci pokrenula je brakorazvodnu parnicu, poslije devet godina zajedničkog života, a istovremeno je podnijela i zahtjev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što prije okonča i da svako nastavi dalje svojim putem.

Prema pisanju medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece. Sudija je donio odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po djetetu mjesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

Portal Bunte navodi:

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci. Sudija je odredio mjesečnu alimentaciju od 15.000 evra po djetetu, što je više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Njemačkoj."

Ana i Bastijan. Instagram

Iznos je određen kao dio takozvane privremene mjere prije pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloljetnu djecu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

Prema sudu, visoke isplate alimentacije opravdane su značajnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim standardom koji su djeca imala prije razvoda. Porodica Ivanović-Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir i plaćanje baštovana, kuvara i dvije čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Takođe, uzeti su u obzir i visoki prihodi Bastijana Švajnštajgera, koje je sud naveo da je teško precizno utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Njemačkoj.

# BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER
# ANA IVANOVIĆ
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