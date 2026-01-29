Otkriveno koliku alimentaciju dobija Ana Ivanović: Bivši supružnici izbjegavaju da se sretnu čak i na sudu

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana. Bivša srpska teniserka krajem prošle godine na Majorci pokrenula je brakorazvodnu parnicu, poslije devet godina zajedničkog života, a istovremeno je podnijela i zahtjev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što prije okonča i da svako nastavi dalje svojim putem.

Prema pisanju medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece. Sudija je donio odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po djetetu mjesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

Portal Bunte navodi:

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci. Sudija je odredio mjesečnu alimentaciju od 15.000 evra po djetetu, što je više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Njemačkoj."