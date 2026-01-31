Ovo je poznata manekenka iz Srbije koja se spominje u Epstinovim dokumentima: Postala poznata u emisiji Top model

Manekenka Bojana Banjac svojevremeno je učestvovala u emisiji „Srpski Top Model“, u kojoj je osvojila drugo mjesto. Kako sada navode mediji u Srbiji, njeno ime pojavljuje se u dokumentima povezanim s Džefrijem Epstinom.
Prema dostupnim informacijama, u tim fajlovima nalaze se fotografije Bojane Banjac i njenog pasoša, kao i njena e-mail adresa, dok je veći dio fotografija moguće pronaći i na njenom Instagram profilu.
Iako ne postoje dokazi o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Epstina, dokumenti do kojih je došao „Informer“ ukazuju na to da se njeno ime pojavljuje u e-mailovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Epstinu. Prisustvo njenog imena u ovim dokumentima ne znači da je bila žrtva, niti da je na bilo koji način učestvovala u nezakonitim aktivnostima.
Podaci iz spisa ukazuju isključivo na to da su njeni lični podaci dijeljeni od strane treće strane.
Bojana Banjac se prije dvije godine udala za dugogodišnjeg partnera, s kojim ima dijete.
Američko Ministarstvo pravde saopćilo je u utorak da očekuje kako će u bliskoj budućnosti završiti obradu miliona dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
Ipak, ovo najnovije objavljivanje dolazi više od mjesec dana nakon roka koji je Kongres postavio Ministarstvu pravde za objavu kompletne dokumentacije. Još u novembru Kongres je velikom većinom glasova usvojio Zakon o transparentnosti Epstinovih spisa.
Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je taj zakon 19. decembra, čime je Ministarstvu pravde ostavljen rok od 30 dana za objavu svih dokumenata.
Američko Ministarstvo pravde pojasnilo je Kongresu način na koji je sprovelo pregled Epstinovih spisa, navodeći u pismu da je oko 200.000 stranica redigovano ili zadržano.
U pismu, koje je potpisao zamjenik državnog tužioca, ističe se da Ministarstvo i dalje nastoji pribaviti dodatne dokumente koji bi naknadno mogli biti objavljeni, uključujući i materijale velike porote iz saveznog krivičnog postupka u južnom okrugu Njujorka.
Ministarstvo je dodalo da će u roku od 15 dana od objave podnijeti zvaničan izvještaj koji će sadržavati spisak svih državnih funkcionera i politički izloženih osoba pronađenih u dokumentima, piše Blic.