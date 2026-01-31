Ovo je poznata manekenka iz Srbije koja se spominje u Epstinovim dokumentima: Postala poznata u emisiji Top model

Manekenka Bojana Banjac svojevremeno je učestvovala u emisiji „Srpski Top Model“, u kojoj je osvojila drugo mjesto. Kako sada navode mediji u Srbiji, njeno ime pojavljuje se u dokumentima povezanim s Džefrijem Epstinom.

Prema dostupnim informacijama, u tim fajlovima nalaze se fotografije Bojane Banjac i njenog pasoša, kao i njena e-mail adresa, dok je veći dio fotografija moguće pronaći i na njenom Instagram profilu.

Iako ne postoje dokazi o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Epstina, dokumenti do kojih je došao „Informer“ ukazuju na to da se njeno ime pojavljuje u e-mailovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Epstinu. Prisustvo njenog imena u ovim dokumentima ne znači da je bila žrtva, niti da je na bilo koji način učestvovala u nezakonitim aktivnostima.

Podaci iz spisa ukazuju isključivo na to da su njeni lični podaci dijeljeni od strane treće strane.

Bojana Banjac se prije dvije godine udala za dugogodišnjeg partnera, s kojim ima dijete.