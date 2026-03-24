Madona i Džulija Garner rekreirale historijski spot pjesme u Veneciji

Muzička ikona Madona (Madonna) i glumica Džulija Garner (Julia Garner) privukle su pažnju javnosti tokom boravka u Italiji, gdje su u autentičnom ambijentu venecijanskih kanala rekreirale scene iz legendarnog spota pjesme "Like a Virgin".

Vozeći se gondolom, umjetnice su podsjetile na estetiku originalnog spota iz 1984. godine, koji je snimljen upravo u Veneciji i koji je postao jedan od ključnih momenata u Madoninoj karijeri.