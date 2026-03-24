Madona i Džulija Garner rekreirale historijski spot pjesme u Veneciji

Muzička ikona Madona (Madonna) i glumica Džulija Garner (Julia Garner) privukle su pažnju javnosti tokom boravka u Italiji, gdje su u autentičnom ambijentu venecijanskih kanala rekreirale scene iz legendarnog spota pjesme "Like a Virgin".
Vozeći se gondolom, umjetnice su podsjetile na estetiku originalnog spota iz 1984. godine, koji je snimljen upravo u Veneciji i koji je postao jedan od ključnih momenata u Madoninoj karijeri.
Boravak u Italiji vezan je za snimanje druge sezone serije "The Studio", u kojoj Madona i Džulija čine dio glumačke postave. Inače, ova serija je nakon premijere 2025. godine ostvarila značajan uspjeh reakcijama publike i kritike.
Pored trenutnog angažmana, saradnja Madone i Džulije Garner traje već nekoliko godina. Garner se od 2022. godine povezuje s ulogom u biografskom filmu o pop ikoni, zbog čega je glumica prošla intenzivne pripreme koje su uključivale usavršavanje plesa i scenskog nastupa kako bi odgovorila na visoke zahtjeve produkcije.