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"LIKE A VIRGIN"

Madona i Džulija Garner rekreirale historijski spot pjesme u Veneciji

Boravak u Italiji zbog snimanja serije "The Studio" umjetnice su iskoristile za povratak korijenima i podsjećanje na spot hita iz 1984. godine

Madona i Džulija Garner. Instagram

A. B.

24.3.2026

Muzička ikona Madona (Madonna) i glumica Džulija Garner (Julia Garner) privukle su pažnju javnosti tokom boravka u Italiji, gdje su u autentičnom ambijentu venecijanskih kanala rekreirale scene iz legendarnog spota pjesme "Like a Virgin".

Vozeći se gondolom, umjetnice su podsjetile na estetiku originalnog spota iz 1984. godine, koji je snimljen upravo u Veneciji i koji je postao jedan od ključnih momenata u Madoninoj karijeri. 

Boravak u Italiji vezan je za snimanje druge sezone serije "The Studio", u kojoj Madona i Džulija čine dio glumačke postave. Inače, ova serija je nakon premijere 2025. godine ostvarila značajan uspjeh reakcijama publike i kritike.

Pored trenutnog angažmana, saradnja Madone i Džulije Garner traje već nekoliko godina. Garner se od 2022. godine povezuje s ulogom u biografskom filmu o pop ikoni, zbog čega je glumica prošla intenzivne pripreme koje su uključivale usavršavanje plesa i scenskog nastupa kako bi odgovorila na visoke zahtjeve produkcije.

# MADONNA
# JULIA GARNER
# LIKE A VIRGIN
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