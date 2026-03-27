Bh. modeli briljirali u Antaliji: Već osvajaju nagrade pred veliko finale





Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike na jednom od najprestižnijih međunarodnih modnih takmičenja – Future Fashion Face 2026, koje se ovih dana održava u Antaliji. Ajden Kubat iz Zenice i Antonija Grle iz Međugorja već su na samom početku pokazali da s pravom nose bh. boje, ostvarivši zapažene rezultate na predtakmičenju.

Naime, Antonija Grle osvojila je priznanja u kategorijama Catwalk i Swimsuit (Best Body), čime je potvrdila svoju eleganciju, sigurnost na pisti i fizičku spremnost. S druge strane, Ajden Kubat briljirao je u čak tri kategorije – Photo Model, Catwalk i Swimsuit (Best Body), pokazujući svestranost i profesionalnost koja se traži na svjetskoj sceni.

Ovi rezultati dolaze kao potvrda kvalitetnog rada i pripreme, ali i jasna najava da bi bh. predstavnici mogli igrati ozbiljnu ulogu u završnici takmičenja.

Iza njihovog odlaska stoji Selma Maličbegović, vlasnica licence za Bosnu i Hercegovinu i osnivačica platforme Fashion M, koja kontinuirano radi na promociji domaćih modela na međunarodnoj sceni.

Veliko, glamurozno finale zakazano je za 30. mart u luksuznom kompleksu Club Hotel Sera u Antaliji, gdje će Ajden i Antonija imati priliku da krunišu dosadašnji uspjeh i bore se za jednu od najznačajnijih titula u svijetu modelinga.