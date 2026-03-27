Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MODNI USPJEH

Bh. modeli briljirali u Antaliji: Već osvajaju nagrade pred veliko finale

Veliko, glamurozno finale zakazano je za 30. mart u luksuznom kompleksu Club Hotel Sera u Antaliji

Ajden i Antonija. Instagram

E. A.

27.3.2026


Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike na jednom od najprestižnijih međunarodnih modnih takmičenja – Future Fashion Face 2026, koje se ovih dana održava u Antaliji. Ajden Kubat iz Zenice i Antonija Grle iz Međugorja već su na samom početku pokazali da s pravom nose bh. boje, ostvarivši zapažene rezultate na predtakmičenju.

Naime, Antonija Grle osvojila je priznanja u kategorijama Catwalk i Swimsuit (Best Body), čime je potvrdila svoju eleganciju, sigurnost na pisti i fizičku spremnost. S druge strane, Ajden Kubat briljirao je u čak tri kategorije – Photo Model, Catwalk i Swimsuit (Best Body), pokazujući svestranost i profesionalnost koja se traži na svjetskoj sceni.

Ovi rezultati dolaze kao potvrda kvalitetnog rada i pripreme, ali i jasna najava da bi bh. predstavnici mogli igrati ozbiljnu ulogu u završnici takmičenja.

Iza njihovog odlaska stoji Selma Maličbegović, vlasnica licence za Bosnu i Hercegovinu i osnivačica platforme Fashion M, koja kontinuirano radi na promociji domaćih modela na međunarodnoj sceni.

Veliko, glamurozno finale zakazano je za 30. mart u luksuznom kompleksu Club Hotel Sera u Antaliji, gdje će Ajden i Antonija imati priliku da krunišu dosadašnji uspjeh i bore se za jednu od najznačajnijih titula u svijetu modelinga.

Posebnu težinu ovogodišnjem predstavljanju daje činjenica da je Antonija Grle aktuelna pobjednica izbora za Fotomodela Bosne i Hercegovine, čime je ostvarila direktan plasman na svjetsko takmičenje.

S druge strane, Ajden Kubat je odabran odlukom vlasnice licence Selme Maličbegović, nakon konsultacija i razgovora sa svjetskom direkcijom takmičenja, što dodatno potvrđuje njegov potencijal i kvalitet prepoznat i na međunarodnom nivou.

Ovo takmičenje ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na prethodni veliki uspjeh – pobjedu Leonarde Tomić, koja je osvojila titulu na Future Fashion Face i time postavila visoke standarde i otvorila vrata novim generacijama modela iz naše zemlje.
# AJDEN KUBAT
# ANOTNIJA GRLE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.