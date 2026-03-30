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PJEVAČ I GLUMICA

Šon Mendes i Bruna Markezin ne skrivaju strast, romantični poljupci obišli svijet

Pop zvijezda je pokazivala pažnju prema partnerki dok su uživali na plaži, a kasnije su zajedno zaronili u more

Instagram

E. A.

30.3.2026

Šon Mendes ne skriva ljubav prema djevojci Bruni Markezin.

Muzičar je viđen kako se ljubi sa glumicom na plaži u Rio de Žaneiru. Na jednoj fotografiji, Mendes je zagrlio Brunu, koja je nosila crni bikini, i poljubio je u obraz.

Na drugoj slici, par je stajao u pijesku i razmjenjivao šale dok se Bruna naginjala za još jedan poljubac.

Pop zvijezda je pokazivala pažnju prema partnerki dok su uživali na plaži, a kasnije su zajedno zaronili u more.

Mendes je čvrsto držao Brunu dok su hodali obavijeni peškirima. Slike su obišle svijet.

Par je prvi put povezan romantično u decembru, kada su zajedno ljetovali u Brazilu.

Sljedećeg mjeseca, njihova veza je potvrđena javnim prikazivanjem ljubavi u Los Anđelesu, kada su se toplo grlili dok su kupovali namirnice.

Prije Brune, Šon je bio u vezi sa Sabrinom Karpenter, a prije toga je bio u dvogodišnjoj vezi sa Kamilom Kabeljo od 2019. do 2021. godine.

U 2024. godini, Mendes je otvoreno govorio o seksualnosti, ističući da još uvijek istražuje.

# ŠON MENDES
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