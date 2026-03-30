Šon Mendes i Bruna Markezin ne skrivaju strast, romantični poljupci obišli svijet

Šon Mendes ne skriva ljubav prema djevojci Bruni Markezin.

Muzičar je viđen kako se ljubi sa glumicom na plaži u Rio de Žaneiru. Na jednoj fotografiji, Mendes je zagrlio Brunu, koja je nosila crni bikini, i poljubio je u obraz.

Na drugoj slici, par je stajao u pijesku i razmjenjivao šale dok se Bruna naginjala za još jedan poljubac.

Pop zvijezda je pokazivala pažnju prema partnerki dok su uživali na plaži, a kasnije su zajedno zaronili u more.

Mendes je čvrsto držao Brunu dok su hodali obavijeni peškirima. Slike su obišle svijet.