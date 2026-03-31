Darko Lazić na "udaru" zbog nastupa nakon smrti brata: "Moram izdržavati tri porodice"

Darko Lazić ostao je bez brata Dragana Lazić, koji je poginuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći, a samo nekoliko dana nakon sahrane pjevač se vratio poslu.

Skupio je snagu i održao prvi nastup nakon tragedije, ali su na društvenim mrežama uslijedili brojni komentari. Pojedini su mu zamjerili što nastupa prije nego što je prošlo 40 dana od bratove smrti.

U teškim trenucima imao je podršku porodice, a na Instagramu je podijelio snažnu poruku:

– Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno.

Lazić je otvoreno govorio o tome koliko mu je teško nositi se s gubitkom, ali i zašto je morao nastaviti pjevati.

– Ne znam šta bih ti rekao… Prihvatio sam to, jednostavno. Život ide dalje, a nažalost ponekad nije fer. Moj posao je da pjevam i morao sam nastaviti. Znam da ni on ne bi želio da prestanem. Vidio sam komentare poput – sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, a već pjevaš. Zapitao sam se imaju li ljudi imalo poštovanja da tako nešto napišu. Ipak, ja moram izdržavati tri porodice – rekao je.

Dodao je da mu je izuzetno teško dok pjeva, ali da nema izbora.

– Najradije, kad bih znao da ga mogu vratiti, nikada više ne bih zapjevao. Ali publika to od mene očekuje, a prvi bi se on naljutio da ne pjevam. On je uz mene i gleda nas s ljepšeg mjesta. U mom je srcu i prvi put sam pjevao za njega, i pjevat ću do kraja života.

Istakao je i da sada nosi veliku odgovornost za cijelu porodicu.

– Morao sam biti jak, jer sam ostao uz njih. Ako mene vide da padnem, i oni će još više potonuti u tugu. Trudim se da ih ohrabrim, da podignem tu srušenu kulu i koliko mogu nadomjestim njegovu prazninu. Ostao sam, da tako kažem, glava porodice. Moram brinuti o toj djeci, majci, snahi… On nije bio sam – imao je mene. I dalje sam tu za njega, a on meni daje snagu – poručio je Lazić.