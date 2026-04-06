Sidni Svini u igri za novog Džejmsa Bonda: Režiser Pol Fig iznenadio javnost

Sidni Svini (Sydney Sweeney), poznata po ulozi u seriji Euforija (Euphoria), našla se među kandidatima za preuzimanje legendarne uloge agenta 007 u franšizi "James Bond". Do sada se najčešće u kontekstu nasljednika Danijel Kreg (Daniel Craig) spominjalo više muških glumaca, a ime 28-godišnje glumice predložio je holivudski režiser Pol Fig (Paul Feig).

Fig je izjavio da bi Svini bila "sjajna superšpijunka" i opisao je kao profesionalnu, pametnu i snalažljivu osobu.

Od kada je Danijel Krejg snimio svoj posljednji film, "No Time to Die", potraga za novim glumcem u ulozi Bonda izaziva veliko zanimanje javnosti. Među najčešće spomenutim kandidatima za ulogu nalaze se: Džejkob Elordi (Jacob Elordi), Kalum Tarner (Callum Turner), Eron Tejlor-Džonson (Aaron Taylor-Johnson), Idris Elba (Idris Elba), Teo Džejms (Theo James), Džonatan Bejli (Jonathan Bailey), Džejms Norton (James Norton), Džek Louden (Jack Lowden) i Henri Kavil (Henry Cavill).

Među vodećim kandidatima nalazi se i 38-godišnji Reže-Žan Pejdž (Regé-Jean Page), poznat po ulozi Simona Baseta u seriji "Bridgerton". Pejdž je također opisao stalna pitanja o ulozi Bonda kao "čudna" i istakao da nastoji ostati prizemljen i fokusiran na svoj posao i publiku.

Očekuje se da će odluka o novom glumcu koji će preuzeti ulogu Džejmsa Bonda biti poznata tokom 2026. godine.