Drama u Holivudu: Melisa Gilbert stala uz supruga suočenog s teškim optužbama

Glumica Melisa Gilbert (Melissa Gilbert) prvi put se javno oglasila nakon što se njen suprug i kolega Timoti Basfild (Timothy Busfield) suočio s optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnika.

U emisiji "Good Morning America" nije skrivala emocije, naglasivši da čvrsto vjeruje u njegovu nevinost.

Basfild se tereti za neprimjereno dodirivanje maloljetnog glumca na setu serije "The Cleaning Lady". Velika porota podigla je optužnicu po četiri tačke, ali on negira krivicu i brani se sa slobode do početka suđenja.

Gilbert, koja je svjetsku slavu stekla kao dječja zvijezda u seriji "Little House on the Prairie", bez oklijevanja je stala uz supruga.

- Poznajem ovog čovjeka do srži. Niko ga ne poznaje bolje od mene. Naš brak je imao uspone i padove, ali smo sve prebrodili. On je iskren, častan i brižan čovjek - poručila je.

Dodala je da su optužbe iz temelja promijenile njihov život.

- Naš život kakav smo poznavali više ne postoji. Tugujemo za onim što smo imali. Svi naši planovi i snovi su stali. Za Tima je sve gotovo. Čak i ako bude oslobođen, uvijek će nositi tu stigmu - rekla je kroz suze.

Na kraju je poslala i jasnu poruku:

- Da sam i na trenutak posumnjala da je povrijedio dijete, imao bi mnogo veći problem od zatvora.