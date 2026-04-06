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Video/ Stara ljubav zaborava nema: Čola i Jasna Ornela Bery opet se sreli

Bh. glumica je svojevremeno govorila da je on njena mladalačka ljubav, a jednom prilikom su dali i zajednički intervju

Prizor s koncerta. E. Abaz / Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

6.4.2026

Na petom koncertu Zdravka Čolića u Sarajevu, publika je svjedočila posebno emotivnom trenutku.

Legendarni pjevač sišao je s bine među publiku i, u znak poštovanja prema bh. glumici Jasni Ornelu Bery, nakratko joj poljubio ruku.

Bh. glumica je svojevremeno govorila da je on njena mladalačka ljubav, a jednom prilikom su dali i zajednički intervju.

Glumica je istakla da ga je voljela, ali su ih putevi odveli na drugačije strane.

# JASNA ORNELA BERY
# ZDRAVKO ČOLIĆ
# KONCERT
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