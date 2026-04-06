Video/ Stara ljubav zaborava nema: Čola i Jasna Ornela Bery opet se sreli

Na petom koncertu Zdravka Čolića u Sarajevu, publika je svjedočila posebno emotivnom trenutku. Legendarni pjevač sišao je s bine među publiku i, u znak poštovanja prema bh. glumici Jasni Ornelu Bery, nakratko joj poljubio ruku.

Bh. glumica je svojevremeno govorila da je on njena mladalačka ljubav, a jednom prilikom su dali i zajednički intervju.