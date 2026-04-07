Model Jelena Baljak: Pitanje 'Zašto nemaš djece' se ne smije postavljati

Ime i prezime: Jelena Baljak.

Datum i mjesto rođenja: 6. april 1981., Banja Luka.

Šta prvo uradite kad se probudite: Prvo i osnovno kad se probudim, tuširanje, skin care i kafa.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kako god okrenem, svijet mode me privlači od malih nogu tako da... to je izbor broj 1.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Dadilja.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Na pusti otok bih ponijela samo želju da se odmorim.

Najdraža pjesma: „Bad Dreams“.

Šta gledate na televiziji: Serije i dokumentarce s putovanja.

Šta Vas nervira: Nerviraju me nepravda, laž i ljubomora.

Najdraži grad: Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Pa, recimo jedan poseban komad nakita.

Čega se plašite: Mraka.

S kim najradije pijete kafu: Kafu najradije pijem s mojom Zoranom putem videopoziva.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna, iako kažu da to nije boja.

Ko Vam je uzor: Moja sestra Ana.

Najdraži pisac: Sidni Šeldon (Sidney Sheldon).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uradila bih sve da je mir u svijetu, da nema gladnih i da su sva djeca sretna.

Omiljeni muzičar ili bend: Tedi Svims (Teddy Swims).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Alkemičar.

Tim za koji navijate: Iskreno, nemam ga.

Omiljena narodna izreka: „Gdje ima dima, ima i vatre“.

Koje pitanje najviše mrzite: Zašto nemaš djece? Generalno smatram da je to intima i da se takva pitanja ne smiju postavljati nikome.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Adam Sandler.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Monte Carlo.