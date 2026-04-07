Model Jelena Baljak: Pitanje 'Zašto nemaš djece' se ne smije postavljati

Ime i prezime: Jelena Baljak.
Datum i mjesto rođenja: 6. april 1981., Banja Luka.
Šta prvo uradite kad se probudite: Prvo i osnovno kad se probudim, tuširanje, skin care i kafa.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kako god okrenem, svijet mode me privlači od malih nogu tako da... to je izbor broj 1.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Dadilja.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Na pusti otok bih ponijela samo želju da se odmorim.
Najdraža pjesma: „Bad Dreams“.
Šta gledate na televiziji: Serije i dokumentarce s putovanja.
Šta Vas nervira: Nerviraju me nepravda, laž i ljubomora.
Najdraži grad: Istanbul.
Najbolji poklon koji ste dobili: Pa, recimo jedan poseban komad nakita.
Čega se plašite: Mraka.
S kim najradije pijete kafu: Kafu najradije pijem s mojom Zoranom putem videopoziva.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crna, iako kažu da to nije boja.
Ko Vam je uzor: Moja sestra Ana.
Najdraži pisac: Sidni Šeldon (Sidney Sheldon).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uradila bih sve da je mir u svijetu, da nema gladnih i da su sva djeca sretna.
Omiljeni muzičar ili bend: Tedi Svims (Teddy Swims).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Alkemičar.
Tim za koji navijate: Iskreno, nemam ga.
Omiljena narodna izreka: „Gdje ima dima, ima i vatre“.
Koje pitanje najviše mrzite: Zašto nemaš djece? Generalno smatram da je to intima i da se takva pitanja ne smiju postavljati nikome.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Adam Sandler.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Monte Carlo.