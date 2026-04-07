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LJETNI PREDAH SLAVNIH

Eva Longoria zablistala na plaži u Marbelli

Glumica i producentica uživala s porodicom i prijateljima u opuštenoj atmosferi

Eva Longoria zablistala na plaži u Marbelli. Screenshot

I. Š.

7.4.2026

Eva Longoria i njen suprug Jose Baston proveli su opušten dan na plaži u Marbelli, uživajući u suncu, moru i društvu najbližih. 

Par je razmjenjivao nježnosti i poljupce, pokazujući koliko je i dalje snažna njihova povezanost. Glumica je za plažu odabrala crni tanga-bikini koji je upotpunila laganom, prozračnom košuljom, stvarajući savršen spoj elegancije i ležernosti. 

Dio dana su proveli u beach baru, družeći se uz čašu vina, dok je Eva neprestano zračila osmijehom i pozitivnom energijom.

Fotografije pokazuju da je predah od svakodnevnih obaveza slavnoj glumici izuzetno godio, a trenuci provedeni u privatnosti unatoč brojnim gostima potvrdili su intimnu vezu između nje i Bastona. Nedavno je Longoria i na društvenim mrežama privukla pažnju fotografijom u sportskom kompletiću iz teretane, pokazujući svoj prepoznatljiv stil i u aktivnom izdanju.

# GLUMICA
# EVA LONGORIA
# MARBELLA
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