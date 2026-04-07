Zvijezda filma "The Little Mermaid" o rasističkim napadima: Naučila sam da blokiram buku

Američka glumica i pjevačica, Hale Bejli (Halle Bailey), koja je tumačila lik Ariel u filmu "The Little Mermaid", otvoreno je govorila o rasističkim reakcijama koje su pratile njen angažman i o tome kako je to iskustvo oblikovalo njen profesionalni i lični život.

Tri godine nakon premijere filma, Bejli se osvrće na online napade koji su uslijedili nakon što je Disney odabrao tamnoputu glumicu za ulogu Ariel.

Mnogi su kritikovali film i pokrenuli hešteg #NotMyAriel na društvenim mrežama, zbog čega je Bejli postala meta rasističkih komentara. Povodom promocije svog novog filma, romantične komedije "You, Me & Tuscany", Bejli je odgovorila rasistima.

- "The Little Mermaid" je bilo predivno iskustvo za mene i osjećam da me naučilo da slušam sebe i dobre glasove u sebi. Naučila sam kako da blokiram buku - kazala je glumica.

Hale je objasnila da je to iskustvo za nju bilo oslobađajuće, jer je mogla posmatrati reakcije ljudi i naučiti da negativne komentare ne shvata lično.