Koncert Dine Merlina: Ulaznice za šesto Koševo u prodaji od 13. aprila

Ulaznice za šesti koncert Dine Merlina na stadionu Koševo bit će u prodaji od ponedjeljka, 13. aprila.

Veliki interes za koncerte na stadionu "Asim Ferhatović-Hase" obilježio je protekle dane, ulaznice za prvi koncert, zakazan za 31. juli, rasprodane su u jednom danu, uz više od 500.000 posjeta na ticketing platformi, kao i duge redove na prodajnim mjestima u Sarajevu.

Nakon toga najavljen je i dodatni termin za 1. august, što je izazvalo snažne reakcije publike širom regiona i još jednom potvrdilo dugogodišnju povezanost ovog umjetnika s publikom.

Uoči nove prodaje, organizatori rade na unapređenju sistema online kupovine, uključujući angažman dodatnih platformi, s obzirom na tehničke poteškoće koje su se pojavile zbog velikog opterećenja tokom prethodne prodaje.

Ulaznice za šesti koncert, zakazan za 1. august, bit će dostupne od 13. aprila, dok će sve dodatne informacije o prodaji i ovlaštenim mjestima biti objavljene 10. aprila na zvaničnoj web stranici i društvenim mrežama.

Već sada je jasno da publiku očekuju dva velika muzička spektakla koja će obilježiti ljeto.