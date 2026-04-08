Voditeljica Dženita Bravić: Naši strahovi se mijenjaju sa zrelošću

Ime i prezime: Dženita Bravić.

Datum i mjesto rođenja: 5. januar 1980., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim se Bogu na novom danu i pospremim krevet.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Odavno ne razmišljam o tome.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi pravi posao bio je TV novinar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ne privlače me pusti otoci, tamo bih otišla jedino nakon nekog brodoloma.

Najdraža pjesma: Ima ih više, zavisi od ambijenta i raspoloženja.

Šta gledate na televiziji: Volim pogledati RTL Direkt sa Zoranom Šprajcom, relaksirati se uz dobar film, ali volim pogledati i dokumentarne filmove o zemljama i kulturama svijeta.

Šta Vas nervira: Trudim se da se ne nerviram, ali definitivno nekultura, licemjerje i neiskrenost.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Volim poklone i zahvalna sam za svaki koji je od srca. Ipak, najvažniji mi je moja predivna porodica, moja snaga i podrška u svemu.

Čega se plašite: Naši strahovi se mijenjaju sa zrelošću, što smo zreliji imamo manje strahova.

S kim najradije pijete kafu: U posljednje vrijeme sa sobom, ali itekako se radujem i kafi s nekolicinom onih s kojima sam dušom povezana.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Ciklama i određene nijanse zelene.

Ko Vam je uzor: Prvenstveno roditelji, ono što od malih nogu naučimo od roditelja, to kroz život i ponesemo. Ali generalno dobri i hrabri ljudi, oni koji me svojim postupcima inspiriraju.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho), sviđa mi se njegov jednostavan stil pisanja i životne, zanimljive priče.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uništila naoružanja, nahranila gladnu djecu i preraspodijelila bogatstva za smanjenje siromaštva.

Omiljeni muzičar ili bend: Halid Bešlić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević...

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tvoj drugi život počinje kad shvatiš da imaš samo jedan“, Raphaelle Giordano.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo i naravno za fudbalsku reprezentaciju BiH.

Omiljena narodna izreka: "Gvožđe se kuje dok je vruće".

Koje pitanje najviše mrzite: Zavisi od situacije, trenutka i osoba koja ih postavljaju.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Bradley Cooper.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.