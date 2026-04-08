Ljubav u fokusu: Kejti Peri i Džastin Trudo jačaju vezu uprkos udaljenosti

Pjevačica Kejti Peri (Katy Perry) ponovo je privukla pažnju fanova novom objavom na Instagramu, u kojoj je podijelila fotografiju svog partnera Džastina Trudoa (Justin Trudeau), uz šaljiv opis koji je dodatno pojačao interesovanje za njihovu vezu.

- Nisam znala da karma može biti ovako nagrađujuća - napisala je 41-godišnja zvijezda uz fotografije.

U Instagram objavi našla se i nova fotografija Trudoa, uz niz privatnih trenutaka iz njenog života. Par je pozirao zajedno, pokazujući bliskost i opuštenu atmosferu.

Objava dolazi u trenutku kada njihova veza, prema navodima stranih medija, postaje sve ozbiljnija nakon više zajedničkih pojavljivanja u javnosti proteklih mjeseci.