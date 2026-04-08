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VEZA SLAVNIH

Ljubav u fokusu: Kejti Peri i Džastin Trudo jačaju vezu uprkos udaljenosti

Vezu su zvanično potvrdili na Instagramu u decembru 2025. godine

Kejti Peri i Džastin Trudo. Instagram

A. A.

8.4.2026

Pjevačica Kejti Peri (Katy Perry) ponovo je privukla pažnju fanova novom objavom na Instagramu, u kojoj je podijelila fotografiju svog partnera Džastina Trudoa (Justin Trudeau), uz šaljiv opis koji je dodatno pojačao interesovanje za njihovu vezu.

- Nisam znala da karma može biti ovako nagrađujuća - napisala je 41-godišnja zvijezda uz fotografije.

U Instagram objavi našla se i nova fotografija Trudoa, uz niz privatnih trenutaka iz njenog života. Par je pozirao zajedno, pokazujući bliskost i opuštenu atmosferu.

Objava dolazi u trenutku kada njihova veza, prema navodima stranih medija, postaje sve ozbiljnija nakon više zajedničkih pojavljivanja u javnosti proteklih mjeseci.

Peri i Trudo prvi put su povezani u julu prošle godine, kada su zajedno viđeni u Montrealu, dok su vezu zvanično potvrdili na Instagramu u decembru 2025. godine.

Izvor blizak paru ranije je otkrio da ulažu veliki trud kako bi održali vezu na daljinu, uprkos obavezama i životu u različitim gradovima.

- Prioritet oboma je stabilnost za djecu. Oboje su od početka znali da njihovi životi nisu jednostavni i da ova veza neće biti laka, ali žele da vide gdje ih može odvesti - naveo je izvor.

# JUSTIN TRUDEAU
# KATTY PERRY
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