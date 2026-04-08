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PRIVUKLA PAŽNJU

Džesika Goikočea zapalila mreže minijaturnim bikinijem u Majamiju

Poznata influencerica i "najodvažnija WAGsica na svijetu" oduševila pratitelje, a komentari se nižu jedan za drugim

Džesika Goikočea. Instagram

B. A.

8.4.2026

Poznata influencerica Džesika Goikočea (Jessica Goicoechea), koju mediji često nazivaju "najodvaženijom WAGsicom na svijetu", ponovno je privukla pažnju objavom fotografija u minijaturnom bikiniju snimljenih u Miamiju.

Džesika Goikočea. Instagram

Džesika je pratitelje na društvenim mrežama obavijestila i o svojim dojmovima o gradu, ističući fitness kulturu i brigu ljudi o sebi, dok je kritikovala klimatizaciju u zatvorenim prostorima koja je postavljena na prenisku temperaturu.

Njeni 1,8 miliona pratitelja oduševljeno su komentirali fotografije s komplimentima poput "Prelijepa" i "Najbolja".

Široj javnosti Džesika je poznata i po ljubavnom životu. Bila je u vezi s fudbalerom Markom Bartrom (Marco Bartro) od 2022. do 2023. godine, a nakon raskida ušla je u vezu sa španjolskim ragbijašem Manuom Morenom. Nedavne objave na društvenim mrežama potaknule su spekulacije o mogućem pomirenju s bivšim dečkom.

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