Džesika Goikočea zapalila mreže minijaturnim bikinijem u Majamiju

Poznata influencerica Džesika Goikočea (Jessica Goicoechea), koju mediji često nazivaju "najodvaženijom WAGsicom na svijetu", ponovno je privukla pažnju objavom fotografija u minijaturnom bikiniju snimljenih u Miamiju.

Džesika je pratitelje na društvenim mrežama obavijestila i o svojim dojmovima o gradu, ističući fitness kulturu i brigu ljudi o sebi, dok je kritikovala klimatizaciju u zatvorenim prostorima koja je postavljena na prenisku temperaturu.

Njeni 1,8 miliona pratitelja oduševljeno su komentirali fotografije s komplimentima poput "Prelijepa" i "Najbolja".