Džesika Goikočea zapalila mreže minijaturnim bikinijem u Majamiju

Poznata influencerica Džesika Goikočea (Jessica Goicoechea), koju mediji često nazivaju "najodvaženijom WAGsicom na svijetu", ponovno je privukla pažnju objavom fotografija u minijaturnom bikiniju snimljenih u Miamiju.
NA ODMORU S KĆERKAMA
PRIVUKLA PAŽNJU
Poznata influencerica i "najodvažnija WAGsica na svijetu" oduševila pratitelje, a komentari se nižu jedan za drugim
Džesika Goikočea. Instagram
Poznata influencerica Džesika Goikočea (Jessica Goicoechea), koju mediji često nazivaju "najodvaženijom WAGsicom na svijetu", ponovno je privukla pažnju objavom fotografija u minijaturnom bikiniju snimljenih u Miamiju.
Džesika Goikočea. Instagram
Džesika je pratitelje na društvenim mrežama obavijestila i o svojim dojmovima o gradu, ističući fitness kulturu i brigu ljudi o sebi, dok je kritikovala klimatizaciju u zatvorenim prostorima koja je postavljena na prenisku temperaturu.
Njeni 1,8 miliona pratitelja oduševljeno su komentirali fotografije s komplimentima poput "Prelijepa" i "Najbolja".
Široj javnosti Džesika je poznata i po ljubavnom životu. Bila je u vezi s fudbalerom Markom Bartrom (Marco Bartro) od 2022. do 2023. godine, a nakon raskida ušla je u vezu sa španjolskim ragbijašem Manuom Morenom. Nedavne objave na društvenim mrežama potaknule su spekulacije o mogućem pomirenju s bivšim dečkom.
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