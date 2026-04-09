Olivija Mun otkrila detalje sa seta: Glumac odbio da ga spasi žena i zaustavio snimanje

Holivudska glumica Olivija Mun (Olivia Man) otkrila je neobičan incident sa filmskog seta, kada je njen bivši kolega odbio da snimi scenu u kojoj njen lik spašava njegov, što je zaustavilo produkciju na čak 45 minuta.

Akcioni projekat

Gostujući u emisiji “The Drew Barrymore Show”, Man je ispričala da se incident dogodio tokom snimanja akcionog projekta u kojem njen lik igra agentkinju CIA ili policajku.

- U tom trenutku je shvatio šta piše u scenariju i rekao: ‘Čekajte, ona ne može da me spasi. Ne, ne. Ona ne može da me spasi - navela je glumica, opisujući kako je scena zamišljena da oni vode borbu rame uz rame, a njen lik puca u napadača koji prilazi kolegi s leđa.