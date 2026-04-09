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INCIDENT PRIVUKAO PAŽNJU

Olivija Mun otkrila detalje sa seta: Glumac odbio da ga spasi žena i zaustavio snimanje

Glumica nije otkrila identitet kolege iz najnovije priče

Olivia Munn. Platforma X

B. S.

9.4.2026

Holivudska glumica Olivija Mun (Olivia Man) otkrila je neobičan incident sa filmskog seta, kada je njen bivši kolega odbio da snimi scenu u kojoj njen lik spašava njegov, što je zaustavilo produkciju na čak 45 minuta.

Akcioni projekat

Gostujući u emisiji “The Drew Barrymore Show”, Man je ispričala da se incident dogodio tokom snimanja akcionog projekta u kojem njen lik igra agentkinju CIA ili policajku.

 - U tom trenutku je shvatio šta piše u scenariju i rekao: ‘Čekajte, ona ne može da me spasi. Ne, ne. Ona ne može da me spasi - navela je glumica, opisujući kako je scena zamišljena da oni vode borbu rame uz rame, a njen lik puca u napadača koji prilazi kolegi s leđa.

Man je dodala da je kolega potom prekinuo snimanje i ušao u raspravu sa rediteljem, insistirajući na izmjeni scene.

- Bio je potpuno glasan i nije mario što svi čuju kako govori: ‘Ona ne može da me spasi! Nećemo ovo raditi - rekla je glumica.

Predložila kompromis

Kako bi se nastavilo snimanje, Mun je predložila kompromis: njen lik samo mijenja poziciju u borbi, a zatim eliminiše protivnika, što je kolega naposlijetku prihvatio.

- Tek tada je pristao - navela je.

Olivija Mun ranije je govorila o sličnim neprijatnim iskustvima u industriji, uključujući situaciju kada je reditelj serije “The Newsroom” navodno pokušao da joj naruši reputaciju tvrdeći da je bila konfliktna i neprofesionalna.

Glumica nije otkrila identitet kolege iz najnovije priče.

# SERIJA
# SHOW
# OLIVIA MUNN
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