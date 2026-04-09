Majkl Džej Foks otkrio šta je uradio kada je čuo da je umro

Majkl Džej Foks umirio je fanove nakon što je CNN greškom objavio video koji je sugerisao da je glumac preminuo.
Foks (64) reagovao je na Instagramu:
- Kako reaguješ kada uključiš televizor, a CNN izvještava o tvojoj smrti - napisao je.
Ponudio je nekoliko opcija, a zatim otkrio koju je on izabrao:
- Mislio sam da se svijet završava, ali izgleda da je sve u redu, ja sam tu i dobro sam. Ljubav, Majkl - dodao je Foks.
CNN je u videu, koji je kasnije uklonjen, prikazao isječke njegovih filmskih uloga i njegov rad kao zagovornika istraživanja Parkinsonove bolesti.
Foks se posljednjih godina povukao iz većih glumačkih angažmana zbog borbe sa Parkinsonovom bolešću, dijagnostikovanoj 1991. godine kada je imao samo 29 godina.
Iako je o dijagnozi javno progovorio tek 1998. godine, tokom godina je otvoreno govorio o izazovima života s ovom progresivnom neurološkom bolešću.