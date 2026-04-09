Majkl Džej Foks otkrio šta je uradio kada je čuo da je umro

Ponudio je nekoliko opcija, a zatim otkrio koju je on izabrao:

- Kako reaguješ kada uključiš televizor, a CNN izvještava o tvojoj smrti - napisao je.

Majkl Džej Foks umirio je fanove nakon što je CNN greškom objavio video koji je sugerisao da je glumac preminuo.

- Mislio sam da se svijet završava, ali izgleda da je sve u redu, ja sam tu i dobro sam. Ljubav, Majkl - dodao je Foks.

CNN je u videu, koji je kasnije uklonjen, prikazao isječke njegovih filmskih uloga i njegov rad kao zagovornika istraživanja Parkinsonove bolesti.