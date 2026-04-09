Džena Ortega htjela odustati od glume prije velike uloge: Mislila sam da je vrijeme da završim

Holivudska glumica Džena Ortega (Jenna Ortega) priznala je da je ozbiljno razmišljala o odustajanju od glume prije nego što je dobila ulogu Eli Alves u Netfliksovoj hit seriji “You”.

Gostujući u podkastu “Big Bro” repera Kid Kadija (Kid Cudi), Ortega je otkrila da je kao tinejdžerka prolazila kroz period velike nesigurnosti nakon završetka dječjih televizijskih projekata.

- Nisam znala šta ću dalje da radim. Nikada nisam ozbiljno razmišljala o drugoj profesiji, ali tada sam osjećala da možda treba da stanem - rekla je.

Objasnila je da je nakon izlaska iz dječjih serija morala ponovo da se dokazuje pred novim kasting direktorima koji nisu poznavali njen rad.