Džena Ortega htjela odustati od glume prije velike uloge: Mislila sam da je vrijeme da završim

Holivudska glumica Džena Ortega (Jenna Ortega) priznala je da je ozbiljno razmišljala o odustajanju od glume prije nego što je dobila ulogu Eli Alves u Netfliksovoj hit seriji “You”.
Gostujući u podkastu “Big Bro” repera Kid Kadija (Kid Cudi), Ortega je otkrila da je kao tinejdžerka prolazila kroz period velike nesigurnosti nakon završetka dječjih televizijskih projekata.
- Nisam znala šta ću dalje da radim. Nikada nisam ozbiljno razmišljala o drugoj profesiji, ali tada sam osjećala da možda treba da stanem - rekla je.
Objasnila je da je nakon izlaska iz dječjih serija morala ponovo da se dokazuje pred novim kasting direktorima koji nisu poznavali njen rad.
- Bila sam na početku srednje škole i mislila sam: ‘Imala sam lijepu karijeru, možda je ovo dobar trenutak da završim s tim - kazala je glumica.
Dodala je da je o mogućem povlačenju iz glume mjesecima razgovarala sa svojim timom, ali da se sve promijenilo kada je dobila ulogu u seriji “You”.
- Kada sam stigla na taj set, zaljubila sam se u posao ponovo. Tada sam shvatila da nema šanse da odustanem od ovoga - istakla je Ortega.
Ortega je karijeru započela u dječjim serijama poput “Richie Rich” i “Stuck in the Middle”, dok joj je uloga u drugoj sezoni serije “You” otvorila vrata ozbiljnijih projekata.
Danas važi za jednu od najvećih mladih zvijezda Holivuda, zahvaljujući ostvarenjima u filmovima “Scream VI”, “Beetlejuice Beetlejuice” i seriji “Wednesday”, koja joj je donijela svjetsku popularnost.