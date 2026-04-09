Poznati glumac kritikovao misiju na Mjesec: Rasipate novac dok škole propadaju

Anderson je naglasio da ulaganje ogromnih finansijskih sredstava u slanje posade oko Mjeseca nema smisla dok se društvo suočava s brojnim neriješenim problemima, poput beskućništva i nedovoljno finansiranih socijalnih programa.

Američki glumac Entoni Anderson (Anthony Anderson), javnosti najpoznatiji po ulozi detektiva Kevina Bernarda u seriji "Law & Order“, uputio je oštre kritike na račun NASA-ine misije Artemis II, dovodeći u pitanje opravdanost visokih troškova svemirskih istraživanja u jeku globalne ekonomske nestabilnosti.

Komentarišući planove za izgradnju trajne baze na Mjesecu, glumac je istakao da su prioriteti državnog budžeta pogrešno postavljeni. On je ukazao na činjenicu da se dok se milijarde dolara usmjeravaju u svemirski program, osnovne institucije u lokalnim zajednicama suočavaju s propadanjem. Kao konkretan primjer naveo je osnovnu školu u Comptonu koju je i sam pohađao, a koja i dalje čeka na neophodnu obnovu.

- Apsolutno me ne zanima što je NASA postigla novi uspjeh i napravila taj novi korak - rekao je, pa dodao da mu “nije jasno zašto je svemir u centru pažnje dok se problemi iz stvarnog života i dalje teško rješavaju”, pomenuo je beskućništvo i nedovoljno finansirane programe koji bi pomogli ugroženom dijelu čovječanstva.

Anderson se osvrnuo i na širi ekonomski kontekst, napominjući da rast cijena energenata i opšta inflacija direktno ugrožavaju standard građana, zbog čega smatra da bi fokus javne politike trebao biti isključivo na rješavanju kriza "na čvrstom tlu". Ove izjave izazvale su značajnu pažnju javnosti, posebno u svjetlu glumčevog povratka u franšizu "Scary Movie", čiji je šesti nastavak najavljen za 2026. godinu.