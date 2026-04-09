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Emotivna poruka Jasmile Žbanić o preminulom suprugu: Damirova energija je s nama, samo u drugoj frekvenciji

Bh. rediteljica Jasmila Žbanić podijelila je uspomene na preminulog supruga i producenta Damira uz poruku o snazi njegove neuništive energije

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B. A.

9.4.2026

Bosanskohercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić podijelila je na društvenim mrežama sjećanje na svog supruga i dugogodišnjeg saradnika, filmskog producenta Damira Ibrahimovića, koji je preminuo u oktobru prošle godine u 61. godini.

Žbanić je objavila video sa komemoracije održane u Narodnom pozorištu u Sarajevu, uz koji je otkrila da je pjesma "Gracias a la vida" u izvedbi Mercedes Sose bila posebno značajna za njihovu porodicu. Snimak, koji je pripremio Vlado Gojun, obuhvata kompilaciju fotografija koje prikazuju ključne trenutke iz privatnog i profesionalnog života pokojnog producenta.

- Mnogo Damiru važnih ljudi i trenutaka nedostaje, ali ćemo ih dodati. Htjeli smo baš ovu pjesmu jer je Tumba zaista uživao u životu. A sada je tu s nama, u drugačijoj frekvenciji, prisutan svaki dan. Damirova ljubav i energija su neuništive sile - napisala je Žbanić.

Damir Ibrahimović je neizostavan dio bh. kinematografije, producirajući brojne nagrađivane projekte koji su ostvarili međunarodni uspjeh, uključujući filmove "Quo Vadis, Aida?", "Na putu", "Grbavica", "Za one koji ne mogu da govore", "Otok ljubavi", te popularnu seriju "Znam kako dišeš".

# JASMILA ŽBANIĆ
# DAMIR IBRAHIMOVIĆ
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