Emotivna poruka Jasmile Žbanić o preminulom suprugu: Damirova energija je s nama, samo u drugoj frekvenciji

Bosanskohercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić podijelila je na društvenim mrežama sjećanje na svog supruga i dugogodišnjeg saradnika, filmskog producenta Damira Ibrahimovića, koji je preminuo u oktobru prošle godine u 61. godini.

Žbanić je objavila video sa komemoracije održane u Narodnom pozorištu u Sarajevu, uz koji je otkrila da je pjesma "Gracias a la vida" u izvedbi Mercedes Sose bila posebno značajna za njihovu porodicu. Snimak, koji je pripremio Vlado Gojun, obuhvata kompilaciju fotografija koje prikazuju ključne trenutke iz privatnog i profesionalnog života pokojnog producenta.