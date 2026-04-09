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POTENCIJALNI SUKOB

Zendaja i Sidni Svini: Navodne napetosti ili samo zauzetost?

Glumice su se ovog puta izbjegavale, a njihovi susreti tokom promocije svedeni su na minimum

Zendaja i Sidni Svini. Društvene mreže

A. A.

9.4.2026

Na premijeri treće sezone serije "Euphoria" u Los Anđelesu u utorak navečer, atmosfera između Zendaje (Zendaya) i Sidni Svini (Sydney Sweeney) bila je sve samo ne prijateljska. Glumice, koje su nekada javno pozirale zajedno i hvalile jedna drugu, ovog puta su se izbjegavale, a njihovi susreti tokom promocije svedeni su na minimum, kako bi se izbjegli neugodni trenuci pred kamerama.

Dugogodišnje tenzije između Zendaje i Svini postoje već neko vrijeme: - Putevi su im se jedva ukrstili tokom snimanja treće sezone - rekao je izvor. Njihove interakcije tokom promotivne turneje svedene su na minimum. Novinarima je potpuno zabranjeno postavljati pitanja o njihovim napetostima.

Pravi razlog navodne svađe nije službeno potvrđen, iako mediji navode navodni flert Svini s Tomom Holandom (Tom Holland), profesionalne napetosti i političke razlike. Ipak, drugi izvori bliski glumicama tvrde da sukoba zapravo nema, te da je njihova distanca uglavnom rezultat zauzetosti i rasporeda.

Premijera treće sezone pokazala je da, unatoč navodnim napetostima, obje glumice ostaju fokusirane na svoje karijere i profesionalne obaveze. Ipak, fanovi i paparazzi nastavit će pratiti svaki njihov javni susret, a svaka naznaka interakcije Zendaje i Svini odmah postaje viralna.

# ZENDAYA
# SYDNEY SWEENEY
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